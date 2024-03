Curso de preparación del módulo de writing del Oxford Test of English, con Alex Bell

Para aquellos que buscan mejorar significativamente su escritura en inglés con el objetivo de superar el Oxford Test of English, el curso de preparación para writing de Oxford Test of English ofrece una solución integral y altamente efectiva.

Este curso es particularmente útil para personas que necesitan elevar su nivel en el módulo de writing, ya sea porque no alcanzaron la calificación deseada en un intento anterior o porque buscan mejorar su puntuación global. En el Oxford Test of English, que consta de cuatro módulos: writing, reading, speaking y listening, es posible repetir solo el módulo no superado. Así, mejorar en el writing puede ser crucial para avanzar de un nivel B1 a B2, lo que puede ser decisivo para muchos candidatos.

Correcciones personalizadas y feedback express Lo que distingue a este curso es la entrega de correcciones personalizadas en solo 24 horas durante días laborables. Estas correcciones se realizan siguiendo los criterios oficiales del Oxford Test of English, abarcando contenido, organización, lexis y gramática. Además, el curso ofrece un listado detallado de errores y sugerencias específicas para mejorar tanto en gramática como en vocabulario, orientando a los estudiantes sobre cómo elevar su nivel de manera efectiva. En la página del curso puedes ver un ejemplo de informe que los alumnos reciben en 24 h una vez subidas sus tareas.

Estrategias examinatorias y contenido del curso El curso incluye preguntas basadas en tests auténticos del Oxford Test of English y cubre estrategias examinatorias para diversos tipos de textos, como essays, articles, reviews y emails por cada tema de la lista de temas de vocabulario oficiales para el nivel. Se enfoca en proporcionar estructuras claras y criterios de evaluación precisos para maximizar la puntuación de los candidatos. Además, ofrece un repaso exhaustivo de las estructuras gramaticales más útiles y un amplio repaso de vocabulario para abarcar todos los temas posibles del examen.

La Profesora: Alex Bell Dirigido por Alex Bell, una examinadora oficial con más de una década de experiencia en la preparación y evaluación de exámenes de idiomas, este curso se beneficia enormemente de su expertise. Alex ha trabajado como examinadora para el Oxford Test of English, Cambridge Assessment y Marlins Test, entre otros, y ha ayudado a miles de estudiantes a alcanzar sus objetivos de examen.

Modalidad del Curso El Curso de Preparación para Writing de Oxford Test of English ofrece acceso inmediato a todos sus contenidos, permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Incluye clases grabadas por Alex Bell disponibles 24/7, estrategias examinatorias específicas, plantillas descargables y explicaciones detalladas. Con una duración de acceso de 6 meses, los estudiantes pueden ajustar la intensidad del estudio a su disponibilidad de tiempo, completando el curso en tan solo un mes o extendiéndolo a 2-3 meses según sus necesidades.

Este curso representa una oportunidad excepcional para aquellos que buscan mejorar su writing en el Oxford Test of English, proporcionando todas las herramientas necesarias para superar con éxito este módulo y mejorar el puntaje general en el examen.