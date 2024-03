Champú Sólido Katira de Alma Secret, la fórmula que acaba con la descamación del cuero cabelludo sensible

Un pelo bonito es un pelo sano y sólo se necesita un buen champú para conseguirlo Cada vez es más frecuente sufrir sensibilidad en el cuero cabelludo, una zona olvidada que requiere cuidados especiales porque, a pesar de no estar a la vista, tiene las mismas necesidades que el resto de la piel. "El estrés, el uso de productos muy fuertes, los factores ambientales, la acumulación de residuos y los malos hábitos están aumentando las patologías en una zona tan delicada como esta", segura Rocío L. Cuesta, CEO de Alma Secret y Doctora Cum Laude en Farmacia.

Tras el éxito de Shikakai, un champú para combatir la caída y la caspa que ha superado todos los récords, Alma Secret vuelve a apostar por el Zero Waste con su nuevo Champú Sólido Katira, un producto que destaca por su completa fórmula y su maravilloso aroma.

Katira Bar: una completa fórmula que devuelve la salud al cuero cabelludo y al pelo

Katira Bar es un champú sólido, nutritivo, suave y reconstructor, apto para todo tipo de cabellos (secos, quebradizos, dañados, porosos, normales, teñidos, lisos o curlys) y para cualquier cuero cabelludo, especialmente para aquellos más exigentes, sensibles o con tendencia a la descamación.

Su fórmula natural incluye un complejo único de activos vegetales e ingredientes botánicos compuesto por Katira (un innovador ingrediente que reestructura las fibras capilares), Proteínas de Avena+Trigo y Trigliceride C22 Complex, un combo infalible que reestructura la fibra capilar, suaviza la cutícula, mejora la resistencia y densidad de la fibra capilar, aumenta su elasticidad eliminando el frizz y aportando brillo, suavidad, volumen y vitalidad al cabello.

Su fórmula está enriquecida con Amla y Biotina, dos activos fortalecedores que aportan energía al folículo piloso y favorecen el crecimiento sano del cabello.

Y se completa con un complejo sinérgico de 5 plantas: Té Blanco, Caléndula, Malva, Aloe y Avena, seleccionadas para calmar el cuero cabelludo, eliminar picores e hidratar, así como un cocktail de aceites y mantecas (Karité, Mango, Sésamo, Coco, Albaricoque y Arroz) que nutren y mejoran la textura del cabello y su elasticidad.

Pero no es solo su fórmula, todo lo que puede aportar este champú, sino también, sostenibilidad, ya que es biodegradable, Zero Waste y puede llegar a durar hasta 2 veces más que un bote de champú convencional.

Aunque se pueden notar diferencias con un champú clásico, su uso es muy sencillo y conquista desde el primer día, no solo por su comodidad sino también por todos sus beneficios. Se puede aplicar directamente sobre el cabello húmedo o frotarlo primero en las manos, para luego masajear el cuero cabelludo con la espuma. "Precisamente el principal motivo por el que el consumidor es reacio a usar champús sólidos es la falta de espuma, que se puede interpretar como que no limpia igual, ya que existe la falsa creencia de que es esta la que hace el trabajo, pero esto no ocurre con Katira Bar".

Precio: 18,20 € (formato de 85 gr).

Este producto se encuentra a la venta en http://www.almasecret.com.

Sobre Alma Secret

ALMA SECRET® es una marca de origen farmacéutico pionera en el desarrollo de cosmética natural y termal de alta calidad. Expertos en fórmulas magistrales naturales, reparadoras y preventivas enriquecidas con plantas ecológicas y silvestres adaptadas a climas cálidos, con un increíble instinto de supervivencia que les permite almacenar una mayor cantidad de nutrientes y activos.

Aplica toda su experiencia a la formulación de productos para el cuidado de la piel o el cabello, aceites naturales y protectores solares utilizando una potente base botánica infusionada en agua termal y potenciada con ingredientes activos clínicamente probados que amplifican los resultados.

Venta en https://www.almasecret.com/, Amazon y puntos de venta autorizados.