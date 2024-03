VALORANT Masters Madrid: 10 días de la más alta competición electrónica internacional en el Madrid Arena

Del 14 al 24 de marzo, Madrid será capital mundial de los esports con uno de los torneos más trepidantes del popular shooter táctico de Riot Games. El videojuego en el que han invertido titanes españoles del ocio digital como TheGrefg, Ibai Llanos y Gerard Piqué celebra su gran fiesta con música, showmatchs, sorpresas y mucha adrenalina. Team Heretics, el equipo español que se ha clasificado para este torneo, competirá contra los 7 mejores equipos del mundo Los ocho mejores equipos del mundo del popular shooter táctico VALORANT se verán las caras en el Madrid Arena del 14 al 24 de marzo, en un adrenalínico torneo internacional con el que Madrid recoge el testigo de Tokio como capital mundial del deporte electrónico.



Tras resultar subcampeón en la liga europea VCT Emea, el equipo español Team Heretics, compuesto por cinco jóvenes de entre 18 y 26 años de edad, deberá verse las caras contra otras siete escuadras internacionales incluido el campeón europeo, es decir los franceses de Karmine Corp, así como los mejores teams de las ligas regionales (Americas: con los brasileños de LOUD y los estadounidenses de Sentinels), Gen G y Paper Rex, con base en Singapur (como representantes de Pacífico), y los equipos chinos Edward Gaming y Funplus Phoenix.

Los participantes se enfrentarán en una serie de partidos que no solo podrán seguirse en directo en el estadio, sino también en directo en stream en todo el mundo, así como en numerosas watch parties -presenciales y digitales- en toda España.



En el Madrid Arena espera, además, infinidad de sorpresas, meet & Greets con los creadores de contenido predilectos de la comunidad, cosplayers, juegos, regalos, una tienda con merchandising exclusivo y el esperado showmatch entre un equipo de reconocidos creadores de contenido españoles contra otro equipo de influencers del resto del mundo.

Además, los habitantes de Madrid o la gente que se desplace a la capital podrá participar en la "Ruta Carnalito", una yincana por la ciudad donde habrá que superar pruebas para optar a premios exclusivos (VIDEO)

Como colofón, el día de la final, 24 de marzo, VALORANT desvelará la identidad de un nuevo agente, que será visto por primera vez en acción en el showmatch, uno de los platos fuertes del evento. Este nuevo personaje que podrá conocerse en profundidad en el evento de comunidad que tendrá lugar el día 25 en el Diamond Esports Center en Madrid

Masters Madrid contará además con 2 walk-ons musicales que transportarán a los fans de VALORANT a la cultura española. Creado originalmente por el estudio VALORANT Music junto con el artista madrileño "Spreadlof" (2 veces ganador del Latin Grammy), los fans disfrutarán del tema "Míranos", para ambientar el evento. María-Lea, cantaora cordobesa de flamenco, y el compositor sevillano de DnB "Wiguez" cerrarán el día de la final con su tema "Nunca".



El shooter de Riot Games, con 14 millones de jugadores en todo el mundo, según los últimos datos, ha tenido un crecimiento exponencial desde su lanzamiento hace apenas cuatro años. La desarrolladora de California contaba con la experiencia de ser responsable de uno de los videojuegos más jugados y competidos del mundo, el MOBA League of Legends. La comunidad española ha sido una pieza clave en este auge, tanto por su pasión, como por la importancia de diversos clubes deportivos en esta disciplina, como Team Heretics (del que es copropietario el youtuber The Grefg), Movistar KOI (una apuesta del célebre streamer Ibai Llanos y Gerard Piqué) y el malagueño GIANTX. Este torneo, parada clave del competitivo de Valorant pretende ser un reconocimiento al público español y a su forma de vivir y disfrutar este juego "a nuestra manera".



VALORANT MASTERS MADRID será un evento cashless y reservado solo a mayores de 16 años.

Las entradas para la gran final se agotaron antes de conocer las escuadras clasificadas, pero aún hay billetes disponibles (link) para las fases previas.

El esquema y mecánica del torneo puede conocerse en detalle en este link.