Dar un nuevo aire a las tablas de planchar de Brabantia es posible con la nueva funda New Dawn

La funda New Dawn está fabricada con algodón 100% procedente del Comercio Justo. Y está disponible con las tablas de planchar A, B, C y D con armazón negro, de Brabantia, o se puede adquirir por separado como juego de fundas de repuesto o únicamente como capa superior Cuatro modelos de tablas de planchar Brabantia compatibles con New Dawn

Planchar en una tabla de planchar Brabantia con funda fabricada con algodón procedente del Comercio Justo es una elección consciente. Se puede elegir entre cuatro formas y tamaños. La esbelta tabla de planchar A de Brabantia mide 110x30 cm y dispone de un soporte para plancha de vapor que puede ajustarse para zurdos y diestros. La muy apreciada tabla de planchar B de Brabantia, con un sólido soporte para plancha de vapor, mide 124x38 cm y tiene todo lo que se busca en una tabla de planchar. La tabla de planchar C de Brabantia, con soporte para la unidad de vapor, ofrece un espacio de planchado de 124 x 45 cm y evita la molestia de tener que mover las prendas sobre la tabla. Y, por último, la tabla de planchar D de Brabantia tiene un espacio para la plancha en sus 135x45 cm de tabla, con un armazón adecuado para planchar sentado. Todas las tablas cuentan con un elegante y resistente armazón negro e incluso poseen la certificación Cradle-to-Cradle. La funda para tabla de planchar New Dawn está fabricada con algodón 100% procedente del Comercio Justo, es duradera, manejable y siempre suave: una capa de primera tanto en tamaño como en calidad.

Promoviendo el Comercio Justo y la sostenibilidad con la funda New Dawn

La funda New Dawn de Brabantia, fabricada con algodón procedente del Comercio Justo, hará que incluso esta tarea resulte más agradable. Se trata de una bonita capa superior que aporta gran calidad y diseño, diseñada para las tablas de planchar Brabantia.Esta agradable funda tiene un relajante estampado verde sobre algodón sin blanquear. Es duradera y sirve tanto para planchas normales como para planchas de vapor. La funda se mantiene siempre tensa gracias a la cinta de sujeción y al sistema extensible. Todo el algodón cuenta con la certificación del Comercio Justo, es decir, que ha sido comercializado, auditado y obtenido de productores de Comercio Justo. Una belleza natural, y todo lo que se necesita para un gran planchado.

En Brabantia, tienen el compromiso de marcar una diferencia positiva para las personas y el planeta. Por eso han dado un paso más: todo el algodón de la funda New Dawn cuenta con la certificación del Comercio Justo, es decir, ha sido comercializado, auditado y obtenido de productores de Comercio Justo. Las estrictas normas del Comercio Justo están diseñadas para garantizar que los agricultores y los trabajadores estén seguros, tengan buenas condiciones de trabajo y reciban un trato justo, especialmente los de Asia, África y América Latina. Además, protegen el medioambiente en el que se cultiva este tipo de algodón. Elegir algodón procedente del Comercio Justo para sus fundas de tablas de planchar es un paso más hacia un mundo más justo, sostenible, ecológico y ético. Todo el algodón de la funda para la tabla de planchar New Dawn de Brabantia cuenta con la certificación Fairtrade. Esto permite a los agricultores y trabajadores del algodón mejorar su nivel de vida, invertir en sus comunidades y negocios y proteger el medio ambiente en el que se vive. Un mejor futuro para los agricultores, es posible.

Diez años de garantía para una tranquilidad duradera

En Brabantia se enorgullecen de ofrecer productos de calidad que perduren en el tiempo. Por ello, las tablas de planchar tienen 10 años de garantía y Brabantia proporciona 2 años para la funda, para que se pueda disfrutar de la máxima tranquilidad y confianza en su compra.

Certificación sostenible Cradle-to-Cradle® y empresa B Corp

La gama New Dawn de Brabantia cuenta con la certificación Cradle-to-Cradle® de nivel bronce, lo que garantiza que sus productos cumplen estrictos estándares de sostenibilidad en cuanto a materiales, fabricación y reciclaje. Se comprometen a ofrecer productos que respeten el medio ambiente y promuevan un ciclo de vida sostenible.

Además, Brabantia forma parte de la comunidad especial de empresas B Corps. Las B Corps, empresas sociales, son empresas reconocidas por su impacto positivo en las personas y el medioambiente.

Para más información sobre la nueva funda New Dawn de Brabantia y sus modelos de tabla de planchar, se puede visitar su página web www.brabantia.com.