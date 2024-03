Grupo Prodesco apuesta por la innovación en el mundo del cóctel de la mano del prestigioso empresario Javier de las Muelas creador de la marca SPEAKEASY Ready to Drink

Grupo Prodesco, líder en distribución integral y proveedor de servicios para la media y alta hostelería, se inicia en el mundo de la coctelería presentando la colección SPEAKEASY Ready to Drink By Javier de las Muelas, que distribuirá en exclusiva en el área de Madrid Grupo Prodesco, líder en distribución integral y proveedor de servicios para la media y alta hostelería, se inicia en el mundo de la coctelería presentando la colección SPEAKEASY Ready to Drink By Javier de las Muelas, que distribuirá en exclusiva en el área de Madrid.

Esta nueva colaboración, que vio la luz el 7 de marzo, introdujo una línea de cócteles elaborados con ingredientes 100% naturales, sin conservantes añadidos y listos para consumir, fruto de años de investigación y desarrollo por parte de Javier de las Muelas y su equipo de I+D+i.

Grupo Prodesco, de la mano de su empresa filial Vinos y Cervezas Singulares (VYCS), especializada en la distribución de vinos nacionales e internacionales, amplía su oferta para adentrarse en el creciente mercado de la coctelería con esta gama de productos que el Grupo Prodesco comercializará en exclusiva para toda la Comunidad Autónoma de Madrid, Guadalajara, Toledo, Ávila y Segovia.

SPEAKEASY Ready to Drink ofrece cócteles congelados listos para servir en bolsitas de dosificación única que consiguen preservar todas sus cualidades organolépticas.

La marca se presenta como una solución innovadora y funcional para el hostelero que cada vez más necesita sorprender a sus clientes y aportar valor diferencial a su experiencia.

"Estamos tremendamente ilusionados de adentrarnos en el mundo de la coctelería de la mano del maestro Javier de las Muelas con su solución SPEAKEASY Ready to Drink, porque estamos absolutamente convencidos de la calidad única del producto y de la funcionalidad para el hostelero que no tiene recursos ni tiempo para poder ofrecer cocteles de calidad a sus clientes.

Este lanzamiento aporta al hostelero oportunidades de negocio que elevan la oferta de valor al restaurador además de marcar un hito en nuestro posicionamiento y diversificación de servicios y de nuestro compromiso por la innovación en el canal HORECA", comenta José Luis Dorado, CCMO del Grupo Prodesco.

La nueva línea de cócteles SPEAKEASY Ready to Drink by Javier de las Muelas ofrece 6 ventajas rompedoras para los establecimientos de hostelería que opten por incorporarla en su oferta:

Incremento de ingresos: Oportunidad de upselling y cross-selling para aumentar la facturación. Un cóctel factura más que una bebida normal y se toma en grupos. Precisión en el control de costes: Sin desperdicio de ingredientes gracias a la dosificación precisa.

Elimina mermas habituales en la elaboración tradicional. Liberar espacio en el bar: El cóctel viene en monodosis completamente acabado que reducen la necesidad de espacio para botellas e ingredientes frescos, siropes, zumos, pures, etc. Facilidad de servicio: Cualquier miembro del equipo puede servir los cócteles, garantizando consistencia en la calidad.

En caso de disponer de maestro coctelero, puedes descargarle de la elaboración los cócteles más laboriosos. Agilidad en el servicio: Un cóctel en 15 segundos. Rápido servicio pudiendo elaborar hasta 8 cócteles en el tiempo que se tarda en preparar un cóctel tradicional. Estandarización de la calidad: el producto acabado elimina riesgos de devoluciones por falta de calidad. Además, el Grupo Prodesco y Javier de las Muelas frecen al hostelero formación online y presencial para el personal, así como el diseño de cartas de cócteles personalizadas para potenciar las ventas, herramienta imprescindible para crear la demanda.

"Nuestro objetivo es proporcionar a los establecimientos de hostelería una solución integral y de alta calidad que mejore la eficiencia operativa y potencie la oferta de cócteles. SPEKEASY Ready to Drink representa una revolución en la forma en que los profesionales de la hostelería pueden ofrecer experiencias únicas a sus clientes" comenta de primera mano Javier de las Muelas.

Con esta incursión en la coctelería, el Grupo Prodesco y Vinos y Cervezas Singulares fortalecen su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad a la creciente industria de la hostelería. La colaboración con Javier de las Muelas promete una oferta única que elevará la experiencia de los consumidores y brindará nuevas oportunidades a los establecimientos de hostelería.