Momcozy y Arianna Criscione, jugadora profesional de fútbol y defensora del deporte femenino, se unen para la campaña del Día Internacional de la Mujer

La campaña lanzó el seminario web "Más que una madre: abrazando tu yo auténtico" con la experta en salud mental perinatal, Laura Otton, el 8 de marzo, abordando las emociones y cambios de identidad en la maternidad En una emocionante nueva asociación, Momcozy, líder en cuidado maternal e infantil, se une a Arianna Criscione, la exfutbolista profesional ítalo-americana, para desvelar la campaña "Momcozy X Arianna Criscione". Esta iniciativa se dedica a celebrar y empoderar a madres en todo el mundo, mostrando la fuerza, resiliencia e identidades multifacéticas de las madres a través de "Charlas sobre Su Poder Infinito" y un evento especial de seminario web.

Momcozy X Arianna Criscione: empoderamiento a través de la experiencia

Arianna Criscione es celebrada no solo por su destacada carrera como portera de fútbol profesional, sino también por sus contribuciones significativas fuera del campo. Es miembro fundador de Mercury/13, un grupo de propiedad de varios clubes, demostrando que el fútbol femenino tiene un lado económico positivo.

Criscione aprovecha su plataforma para abogar por la igualdad de género y el empoderamiento. Añadiendo a sus reconocimientos, en abril de 2023, Criscione lanzó Valeur como cofundadora y CEO. Valeur aspira a ser una plataforma en línea innovadora que cambiará la industria deportiva, una mujer a la vez, ayudando a las mujeres a navegar y superar las barreras salariales, obteniendo el reconocimiento y la equidad que merecen en una industria que a menudo carece de transparencia. Esta iniciativa busca empoderar a las mujeres para que tomen control de sus destinos, proporcionándoles las herramientas para afirmar su valor y asegurando entornos equitativos para todas.

"Soy una mujer, una atleta, una hija, una esposa y mucho más, pero ser madre me ha presentado a mi yo más fuerte", dice Criscione. A través de una serie de charlas sinceras, explorará las profundidades de su viaje desde los campos de fútbol hasta la vida familiar, abordando los desafíos, triunfos y la profunda transformación que trae la maternidad.

Navegando las alegrías y desafíos de la maternidad

La campaña también presentó un seminario web titulado "Más que una madre: abrazando tu yo auténtico", en colaboración con Laura Otton, una renombrada experta en salud mental perinatal. Programado para el pasado 8 de marzo (1 p.m. EST / 12 p.m. CST / 10 a.m. PST), el seminario web tuvo como objetivo abordar las complejas emociones y cambios de identidad que vienen con la maternidad. Hacer clic aquí para saber más.

Desde enfrentar barreras de género en el deporte hasta adaptarse a las demandas de la maternidad, Arianna respondió preguntas cruciales sobre cómo superar desafíos, apoyar la identidad maternal y comprender su poder infinito. También compartió su visión para una carrera post-retiro y por qué es crucial para ella y para Momcozy alzar la voz en el Día de la Mujer.

También tendrán ofertas exclusivas en otros productos en el sitio web de Momcozy hasta hoy 11 de marzo y en Amazon hasta el pasado 10 de marzo.

Unirse al movimiento

En última instancia, la colaboración entre Momcozy y Arianna Criscione es más que una campaña; es un movimiento hacia el reconocimiento y la celebración de las diversas experiencias de la maternidad. Al compartir historias reales, ofrecer perspectivas prácticas y fomentar una comunidad de apoyo, esta iniciativa tiene como objetivo empoderar a las madres para que naveguen su viaje con confianza, abracen su yo auténtico y celebren el poder infinito que reside en ellas.

A medida que se ha acercado el Día Internacional de la Mujer, muchas se han unido a Momcozy y Arianna en esta celebración sincera de la maternidad. Juntos, es posible inspirar un mundo que reconozca, respete y eleve el increíble rol de las madres en dar forma al futuro.

Acerca de Momcozy

Desde 2018, Momcozy ha estado brindando lo mejor en comodidad a las madres con sacaleches portátiles, sujetadores de lactancia y otros productos de cuidado maternal. Avalada por 3 millones de madres en más de 40 países, Momcozy es una compañera para las mujeres desde el embarazo hasta los primeros años de la maternidad. Con innovación continua y un compromiso de crear diseños acogedores nacidos del amor, Momcozy está creciendo en alcance e impacto para facilitar la vida de las madres en todo el mundo.

