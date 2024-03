El prestigioso arquitecto Rafael de La-Hoz inaugura el ciclo de conferencias 'Ágora' de 2024 de APE Grupo

"Ágora: Inspiring Talks" es el foro abierto de arquitectura e interiorismo por el que ya han pasado Benedetta Tagliabue, Emilio Tuñón e Iñaki Ábalos El reconocido arquitecto Rafael de La-Hoz, al frente de un veterano estudio que abarca tres generaciones de arquitectos, es el encargado de inaugurar el ciclo de conferencias 2024 "Ágora Inspiring Talks", impulsado por APE Grupo, en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (CTAC).

El evento tendrá lugar el jueves 14 de marzo, a las 19:00 horas, en la sede de APE Grupo en Castellón.

Con la conferencia magistral "La tradición como invariante", Rafael de La-Hoz inaugura el segundo ciclo de conferencias que arrancó en 2023 y que puso en marcha la firma cerámica con el fin de crear un foro de intercambio entre los profesionales de la arquitectura y el interiorismo.

Por este escenario han pasado los números uno del panorama arquitectónico del país como Benedetta Tagliabue (fundadora, junto con Enric Miralles, del estudio EMBT Architects), Emilio Tuñón (Premio Nacional de Arquitectura 2023) e Iñaki Ábalos (Estudio Ábalos+Sentkiewicz). En su compromiso por profundizar en la vinculación entre la arquitectura y la cerámica, APE Grupo ha diseñado durante el ejercicio 2024 un programa de conferencias excepcionales durante todo el año, así como otras actividades de gran calado.

"Ágora Inspiring Talks" se ha convertido en un punto de encuentro entre arquitectos e interioristas; es un espacio abierto, colaborativo y de intercambio profesional que brinda la oportunidad de conocer de primera mano los mejores trabajos desarrollados en España e internacionalmente.

Rafael de La-Hoz Castanys

Rafael de La-Hoz Castannys lidera el despacho de arquitectura que lleva su nombre, creado en 1920 y que, tras tres generaciones de arquitectos, el estudio cuenta en la actualidad con la colaboración de un equipo multidisciplinar.

En el año 2000, Rafael de La-Hoz, consciente del liderazgo y la vocación universal de la firma que dirige, proyecta grandes conjuntos arquitectónicos de la mano de las primeras multinacionales españolas, como Endesa, Telefónica o Repsol, e inicia un importante proceso de internacionalización que incluye la participación muy activa de la firma en grandes concursos internacionales de arquitectura.

Los proyectos realizados abarcan la totalidad de las tipologías arquitectónicas, desde planificaciones urbanas, de regeneración, de crecimiento de ciudades, hasta edificios, mobiliario y diseño. Muchos de sus proyectos, son el resultado de concursos.

Sensibilizado con la evolución de la arquitectura en la ciudad y el cuidado medioambiental, ha conseguido la máxima certificación sostenible (Certificación LEED PLATINO) en algunos de sus proyectos y numerosos galardones nacionales e internacionales. Entre ellos, el MIPIM Award ‘al mejor edificio del mundo’, el Premio Obra Internacional de la Bienal de Buenos Aires, el premio American Architecture Award del Chicago Athenaeum (EE.UU) o la nominación para el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, el premio Mies Van der Rohe 2015.

Miembro Honorario del American Institute of Architects (AIA), presidente del Consejo Asesor de la Fundación Cultural Cajasur, Patrono de la Fundación Arquitectura Contemporánea y miembro del Consejo editorial de la revista alemana The New Arch, ha sido invitado como jurado y conferenciante por diferentes instituciones y universidades como el ETH de Zúrich, la Universidad Tongji de Shanghai, l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat o la Galería AEDES de Berlín.

Otros de sus premios son la Distinción COAM 2010 a la Obra de los Arquitectos, concedida por El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; el Averroes de Oro a las Bellas Artes 2010; el "Premio Obra Internacional 2007" por Distrito C de Telefónica, concedido en la XIª Bienal de Arquitectura Argentina (Buenos Aires); el Premio a la Innovación en los "Premios Calidad, Arquitectura y Vivienda" 2005 y 2006 de la Comunidad de Madrid; el "Premio "Bex Awards 2005" (Grecia) en la categoría "Innovación Tecnológica" y el "Premio del American Architecture Awards 2004 del Chicago Athenaeum (EE.UU)".