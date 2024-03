La penúltima etapa de La Vuelta Femenina 24 terminará en Sigüenza

La carrera se presentó ayer en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia. Será el sábado, 4 de mayo, cuando la carrera llegue a la Ciudad del Doncel, con un final en lo alto de la localidad que promete hacer disfrutar a los aficionados a este deporte El Palacio de las Comunicaciones de Valencia acogió el pasado viernes la presentación oficial del recorrido de La Vuelta Femenina 24 by Carrefour.es.

La ronda española, que contará con una etapa más en 2024, comenzará el domingo de 28 de abril en Valencia y finalizará el 5 de mayo en Valdesquí.

A lo largo de sus ocho etapas, la carrera visitará ocho provincias de cinco comunidades autónomas diferentes. Sigüenza, que en dos de las últimas ediciones de La Vuelta en su versión masculina había sido ciudad de paso, acoge en esta ocasión la meta de una de las etapas de La Vuelta Femenina 24 by Carrefour.es.

Será concretamente la séptima etapa, la penúltima, a disputar el sábado, 4 de mayo, la que termine en la Ciudad del Doncel, después de iniciarse en San Estaban de Gormaz, en la provincia de Soria.

Se trata de un recorrido de 126 kilómetros, ondulado, que según el director de la carrera, Fernando Escartín, no tiene grandes dificultades en su perfil, pero sí un final de gran dureza, ya en las calles de la ciudad.

"Las ciclistas que quieran luchar por la etapa, sufrirán con los 500 metros finales, con rampas entre el 8 y el 10%, en el que es un final para ciclistas explosivas", señala Escartín, en alusión a que la meta va a estar situada en la parte alta de la ciudad, junto al Castillo-Parador.

La carrera entrará en Guadalajara por la pedanía seguntina de Alboreca, en el kilómetro 115.7 de la etapa, y llegará a Sigüenza en el 126.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, primera mujer en la historia milenaria de la localidad al frente del consistorio, agradecía a La Vuelta Femenina 24 by Carrefour.es su apuesta por Sigüenza, pero también por el deporte femenino "cada vez con más seguidores entre el público" y lo que es igualmente importante, "cada vez con más mujeres que lo practican".

Justo en el año en el que la ciudad celebra su IX Centenario, la carrera ciclista se convierte en un hito más del amplio programa con el que Sigüenza lo conmemora. "La llegada, ya en el final de La Vuelta, nos va a dar seguro una gran visibilidad turística ante un público nuevo, que será más que bienvenida de cara a nuestra candidatura, como Paisaje Cultural, a Patrimonio Mundial", termina.