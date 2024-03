Martin Mena ofrece fuentes FM02 para parques infantiles que ayudan a conseguir un futuro más sostenible Fuentes para beber urbanas para personas y mascotas, fabricadas en plástico reciclado 100%.

El futuro más sostenible ya es más presente con la nueva fuente FM02 para parques infantiles y la FPAR02 para los más pequeños para patios de colegios de educación infantil, es la alternativa ecológica y duradera en el mundo de las fuentes urbanas para beber.

Para los más concienciados con la sostenibilidad y el Medio Ambiente, las fuentes Hércules, no sólo aportan servicio a personas y a sus mascotas. Dan una nueva vida al plástico, a partir de perfiles de plástico reciclado-reciclable 100% (combinado con acero inoxidable en las partes donde actúa y tiene contacto el agua potable), se fabrican las FUENTES urbanas SERIE HERCULES. Y así se contribuye al grave problema medioambiental de los residuos plásticos.

Es una alternativa que ya no es el futuro, el futuro ya es presente: Fuentes de plástico reciclado Serie Hércules.

Con una cuestión muy importante, se mantiene bajas emisiones, especialmente en el reciclaje.

Fabricados sin impregnación

Reduce los vertederos al utilizar plástico reciclado

100% Reciclable

Neutro al agua A diferencia de la madera o el acero, no le afecta la intemperie. Es más ligero que el hormigón y más barato que el acero inoxidable.

Cuerpo en plástico reciclado 100%.

Se simplifica el sistema productivo, se optimizan costes y, por lo tanto, el PVP baja considerablemente. Y además, la firma Martín Mena posee stocks permanentes, para dar un servicio más ágil y rápido.

Descripción del modelo FM-02 Serie Hércules

FM-02 Fuente urbana para personas, ideal para parques infantiles, patios de colegios de niños de más de 6 años y la versión FPAR02 altura a pileta inferior de 67 cms para dar servicio a niños de educación infantil.

Cuerpo de plástico reciclado cilíndrico. Con pulsador automático temporizado de calidad europea personalizado para este modelo por el fabricante PRESTO. Pileta, surtidor y pletina para atornillas a suelo de acero inoxidable AISI 304.