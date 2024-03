Firmafy, una de las firmas electrónicas de referencia de las inmobiliarias

En los procesos corporativos, el mundo ha dado grandes pasos en la digitalización, no obstante, tras la pandemia de covid, esta transición se ha convertido en una prioridad para mantenerse vigente durante los aislamientos preventivos.

Al finalizar los toques de queda, sectores como el inmobiliario y el productivo mantuvieron este interés de cara a una transformación tecnológica que se volvió más importante al finalizar el 2021.

Si bien las empresas implementaron softwares y herramientas digitales para llevar a cabo tareas de forma remota, existía el temor de que, en el caso de los trámites con necesidad de firmas, la transformación se retrasara, debido a la poca capacidad que tenían las personas de escanear sus firmas y enviarlas a los solicitantes.

Para contrarrestar esta situación, empresas como Firmafy desarrollaron soluciones tecnológicas para empresas o entidades en donde el usuario pudiese dibujar su firma electrónica desde su móvil u ordenador. Además, las firmas gestionadas por esta plataforma cuentan con la validez legal necesaria para cerrar cualquier tipo de negocio o dar avance a cualquier trámite. Esto representa una ventaja enorme para empresas y personas que buscan optimizar el tiempo y utilizar la tecnología para el desarrollo de sus diligencias.

Firma electrónica con respaldo legal Firmafy es una plataforma que se integra de forma rápida y sencilla a las plataformas web e infraestructuras informáticas de las empresas, garantizando la integridad y transparencia de la operación, gracias a sistemas de verificación que tienen en cuenta la seguridad del proceso.

Con Firmafy es posible agilizar operaciones relacionadas con la firma electrónica de documentos laborales, contratos de servicios, domiciliación bancaria, transacciones inmobiliarias, protección de datos, contratos de seguros, etc. Asimismo, algunos sectores como el inmobiliario y el financiero, consideran a Firmafy una herramienta útil para el desarrollo de su actividad, ya que no solamente impacta de forma directa en la transformación tecnológica de sus empresas, sino que también facilita el trato con los usuarios y compradores al proporcionar una alternativa que agiliza sus procesos de compra.

Firmafy, una firma de referencia en el sector inmobiliario Las soluciones tecnológicas de Firmafy han sido ampliamente utilizadas por compañías del sector inmobiliario, ya que cuentan con la validez jurídica necesaria para legitimar documentos, como hojas de encargo para venta o alquiler de inmuebles, partes de visita, contratos de alquiler, contratos de compraventa, contratos de arras, etc. Esto lleva a Firmafy a posicionarse como una de las firmas electrónicas referentes de las inmobiliarias, contando ya con más de 100 clientes del sector en su cartera.

Esta plataforma, además, tiene un complemento de gestión a través de una herramienta de Dashboard, en la cual es posible administrar la documentación diligenciada y hacer seguimiento al estado de cualquier trámite. Con Firmafy, es posible firmar cualquier tipo de documento en minutos, evitando desplazamientos innecesarios a oficinas y ahorrando miles de euros en papel y maquinaria, haciendo de cualquier sector un mercado mucho más sostenible.