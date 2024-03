Toda Centroamérica necesita seguridad y Estados fuertes capaces de hacer frente a las bandas. Pero no a cualquier precio. El fin no justifica los medios. Bukele, reelegido Presidente de El Salvado, es un líder populista que llega al poder y lo mantiene por vías democráticas, pero, por otro lado, está dispuesto a desmantelar las instituciones democráticas. Estamos ante otro caso de autocracia, una tentación para toda América Latina. A un 5 por ciento de los ciudadanos latinoamericanos no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas.