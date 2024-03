Es difícil que con hechos como el de indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont, no aumente la desconfianza. Cabe recordar aquel “de quién depende la Fiscalía”, que ha quedado marcado para siempre en la falta de pudor político del presidente Sánchez. La sucesión de gravísimos hechos que afectan a jueces, fiscales y presidentes de altos tribunales como protagonistas, reflejan la obsesión del PSOE y de sus socios por denigrar a los miembros del poder judicial que no bailan al son que toca el Ejecutivo. Naturalmente, hay que adecuar las apreciaciones de los fiscales a la rotunda declaración de Sánchez en Bruselas: ningún independentista catalán puede ser acusado de terrorismo. Y si no, se cambia de criterio.