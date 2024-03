Sugiero esta estrofa en las pancartas de las manifestaciones:



La Iglesia fue topada a gusto con ETA, así que amigo Sancho, no nos prometa sin pan, por más chorizo u ONG que ya meta. Huelga decir que cuanto escribo lleva implícito el “se supone”, “presuntamente”, etc.

Es por demás curioso, y clásico, el oír a dos o más clérigos, con sesgo al desahogo, el expresar sus naturales inquietudes, estando atrapados en el ascetismo eclesiástico, y además, a la vez, sujetos a la superioridad pastoral. Es entonces, casi siempre, cuando la sacralizada hipocresía eclesiástica sale a relucir en su justo esplendor. Para ello usan palabras muy sopesadas previamente por ellos para justificarse: como “la misericordia”…, “la caridad”…, o palabras bíblicas que convengan al caso…

Lo sofisticado, lo artificial, pues, toma partido mediante el remilgo gramatical. Pero también con la “falsa farsa, o aparente broma”: “Lo digo en guasa, pero lo digo.” Es el caso siguiente, entre miles de millones como este:

Transcrito textualmente del espacio `En boca de todos´, de TV Cuatro, del día 29.II.2024:

«Un grupo de sacerdotes rezan por la pronta muerte del Papa.»

Tras tal titular verbal aparece un gran rótulo que cubre todo el ancho de la pantalla, que pone: `DESEAN LA MUERTE DEL PAPA´. `La Conjura de Toledo´, lo llaman. Y sigue expresando esta tele por escrito y verbalmente:

«Se proclaman defensores de la vida, pero quieren que al Papa se le acabe cuanto antes.»

Y salen en pantalla seis sacerdotes a la vez, vestidos de negro, con semblante premeditado riente y sonriente (primera sintonía hipócrita de los políticos), que dicen sucesivamente:

«Yo rezo mucho por el Papa para que pueda ir al Cielo cuanto antes.»

«Es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera.»

«Yo también me uno a las oraciones del padre Gabriel para el Santo Padre.»

«Yo me sumo con esa intención.»

«Y a ver si rezamos más fuerte, en fin.»

«ATM: “A toda Máquina”, ¿verdad, padre?»

Y ante la intervención del Obispado, en la que seguro se había incluido la posibilidad de dejarlos al margen “de su Dios”… y sin sueldo, han respondido después:

«Sentimos pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor; es un comentario de mal gusto, y aunque no expresa deseos de la muerte del Papa comprendemos que se puede entender de esa forma.»

Los usados periodistas contestan:

«Pues se lo volvemos a poner [a los espectadores], a ver si ustedes entienden otra cosa. Es una de las tertulias católicas más escuchadas de You Tube. Sus participantes llevan años mostrando su repulsa por el Papa Francisco.»

La hipocresía, a la que previamente aludí aquí, y a la que están sujetos los clérigos en su medio, si quieren seguir a su aire en el celibato, se consideran obligados a revolcar la doblez con el humor, también hipócrita…

Habla un sacerdote de EEUU: «La Iglesia de hoy no puede encontrarse en una situación peor. Ya estoy harto. En sus dos mil años, nunca ha estado tan cerca de las puertas del infierno. Es una dictadura la que estamos viviendo. El pontificado cambia de opinión en todo.»

Una mujer del plató, recuerda y subraya:

«Cuando el Papa Francisco va a visitar a Evo Morales recoge una cruz con forma de hoz y martillo. El símbolo comunista que ha asesinado a millones de personas.»

Sor Lucía Caram, es una famosa monja comunista y de Argentina, como el Papa, del que se ha declarado ardiente fan. Vive en Cataluña. También, como el Papa, es ferviente defensora de la independencia de Cataluña. Apasionada vocera, ha dicho lo siguiente, de forma exacta y literal por TV Sexta, el 1.III.2024:

«Dice Jesús que el que no trabaja que no coma. Hay grupo de curas que se dedican a rezar para que se muera el Papa Francisco: Que se pongan a laborar y que se dejen de hablar tantas estupideces. Y como no trabajan, que no coman. Y hagan ayuno. Que le den un poco de sentido a su vida. ¡Qué cantidad de gilipollas hay sueltos por ahí!»

Nunca ha recaudado la Iglesia tanto dinero como ahora con los socialistas. En cantidades astronómicas. Y en aumento. Buena parte de ese dinero, sin el adecuado control gubernamental, y sin tener en cuenta la gran evasión de divisas que eso supone, va a otros continentes no convertido en preservativos para contener su poligamia, sino contrariamente, para que sus habitantes y pobreza “crezcan y se multipliquen”, ahora en la “tierra prometida” de Europa, aumentando nuestra bestial invasión y pronta aniquilación… La mayor catástrofe de la vida en el Cosmos, es que mediante encubierto genocidio, premeditadamente ocultado en todo, se elimine del Universo, para siempre, a un definido grupo humano. Sea africano, sea asiático, sea americano, sea expresamente el nuestro, el europeo, el único a extinguir, como quieren políticos y Papa. Y pronto. Al Papa no le importa que miles y miles de millones de habitantes de África, Asia o América Centro y Sur no quepan en Europa, a la que él llama despectivamente «apéndice de Asia». Dio suficientes muestras de apoyar el genocidio en Europa y en España (aparte, destapo estadísticas de criminales aquí), a cuyos oriundos les desea exactamente lo contrario que a los indios de América, a los cuales les desea vivos y siendo indios. Pues culpa del mestizaje americano a los europeos, a los españoles… Busquen en Internet: “Los países más criminales o más violadores, o más violentos, del mundo”. No use Vd. más el tópico de que en todos los países hay igual número de buenos y malos: No. En unos más y muchos más, que en otros.

SOLUCIÓN:

A) Exijo a los partidos socialistas PP y PSOE, tan “igualitarios” ellos, que la Iglesia Romana en España, y otras confesiones extranjeras, paguen iguales impuestos que los españoles. Y por todas sus propiedades, incluidas residencias, “estudios” (apartamentos), en alquiler o no, edificios de todo tipo, oratorios y seminarios. (Por cierto, éstos últimos, casi sin feligreses.)

B) ¡Y nadie quiere la existencia del impuesto de la X de la “Renta”! ¡Ningún partido, ni PP ni PSOE, debería ser “intermediario” de nadie, y menos para hacernos “dependientes” de una organización espiritista, en un Estado aconfesional, laico! Por lo tanto, hacernos “cargar con la cruz” del impuesto extra de la “Renta” a los españoles, católicos mentales o no, avisados (con bastante subterfugio) o no, pero sí paganos de la milmillonaria recaudación de la Iglesia, o para más fines “sociales” del Gobierno, es propio de una dictadura. Máxime cuando ambos fines suelen ser ajenos a los fines de los españoles, o espurios. El que suscribe, como la mayoría, conocedor de demenciales abusos eclesiales, numerosos, y tras haber leído el Génesis p.ej. (parece mentira que personas medianamente cultas traguen eso), repudió la dictadura de Franco por estar tan ligada a la Iglesia de la ETA. Con el socialismo de PP y PSOE es peor…

PP y PSOE observan con razón que la plaza de un alumno en centro privado (religioso o laico), subvencionado o no, le cuesta al Estado menos que igual plaza en un centro público. Y temen que si obligan a la Iglesia a pagar impuestos, cerrarían sus colegios. Están equivocados. Puedo asegurar lo siguiente como director, también profesor, ya jubilado, de escuela privada, laica, reconocida por Reales Decretos y Órdenes en enseñanzas regladas oficialmente de carreras de Diseño, con titulación oficial idéntica a la de los centros del Estado: Aun pagando el centro, como es natural, seguro médico por cada alumno, seguro médico en mutualidad por el personal, e impuestos que no paga la Iglesia, puede mantenerse económicamente bien la enseñanza privada laica. Con más motivos y porqués de toda índole, puede mantenerse la enseñanza privada eclesiástico-romana.

Donde me refiero a “centros de enseñanza, dirigidos por entidades religiosas”, léase también “centros de enseñanza, dirigidos por entidades sindicales UGT y CCOO”, para no tener que repetir igual texto referido a otros privilegiados en sinónimo de desigualdad. Imponer competencia desleal entre centros privados, seglares y no seglares, sindicales incluidos, es lo propio de una dictadura.

Estoy seguro que si esto se somete a la decisión de los ciudadanos, sin dictadura, determinarían lo aquí exigido.