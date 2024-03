​El debate educativo

El informe PISA ha desencadenado todo un terremoto político en buena parte de Europa. En países como Alemania o Austria se habla del “desastre de PISA” y las fuerzas vivas se unen para acometer reformas. Muchas autoridades se escabullen del problema mediante el cómodo expediente de negar su existencia: así da gusto gobernar. Y como la ignorancia y la ideología son atrevidas, en una especie de huida hacia adelante vienen afirmando desde hace años que nuestra educación mejora de modo continuo. Decirle a una persona enferma que se engaña cuando se siente mal y que, en realidad, goza de excelente salud es crueldad.



El relato oficial va por un lado y la realidad de las aulas por otro. Dos mundos paralelos, que no se encuentran. Las consejerías y departamentos de Educación incrementan sus plantillas y recursos, con el consiguiente aumento de labores burocráticas en los centros: reuniones, actas, informes, estudio y aplicación de normativas y directrices variadas. Cabría suponer que toda esa actividad llevaría un mejor gobierno de la actividad educativa, pero no es así.

Las sucesivas leyes de educación, comenzando por la LOGSE de 1990, han ido desmontando la llamada “educación tradicional”. Ya no se llevan el esfuerzo, la memorización, el cuidado de la ortografía, las virtudes secundarias (respeto y educación, puntualidad, aplicación, disciplina, limpieza, etcétera). Ahora priman lo lúdico y el desarrollo de competencias variadas. Otros países europeos, que emprendieron esa misma ruta hace decenios, están regresando a la pedagogía tradicional tras constatar el fracaso de las reformas. Aquí, siempre con retraso, seguimos de ida; parece que nos cuesta aprender de la experiencia, tanto ajena como propia.