‘L’Aljub Oasis Seguro’: Nueva campaña para dar visibilidad al Punto Violeta en el Día de la Mujer

Esta iniciativa pertenece al proyecto ‘Destino 2030’ y su objetivo es fomentar la igualdad y sensibilizar sobre la violencia machista. Además, con esta acción se da visibilidad a la importante función de los puntos violetas en espacios tan concurridos como son los centros comerciales L’Aljub es el único centro comercial de la zona con un Punto Violeta, y hoy, para darle visibilidad se repartirán tulipanes morados e información relevante a las mujeres que acudan.

Por otra parte, el centro comercial se ha empapelado con mensajes positivos y de empoderamiento para todas las mujeres, y especialmente para las que sufren o puedan sufrir algún tipo de acoso o intimidación.

Con motivo del Día de la Mujer, elCentro Comercial L'Aljub, gestionado por CBRE, relanza el Punto Violeta que existe en sus instalaciones. Esta iniciativa está dentro del proyecto ‘Destino 2030’ y se puso en marcha en 2022, gracias a la colaboración entre L’Aljub y la Concejalía de Igualdada través de la Casa de la Dona. Es un servicio integral enfocado a luchar contra todo tipo de violencia y acoso, siendo un punto seguro al que cualquier persona se puede acercar para informarse sobre qué hacer ante este tipo de situaciones y para tener asesoramiento que empatice con su casuística concreta. Con motivo de este relanzamiento, hoy 8 de marzo, el centro comercial repartirá cientos de tulipanes naturales morados a las mujeres que visitan las instalaciones para felicitarles el día.

En relación a esta acción, Daniel Párraga, gerente del centro comercial ha manifestado "es importante que todo el mundo sepa que tanto las personas que atienden el Punto Violeta, como todo el personal de L’Aljub, han sido formados para activar los protocolos adecuados ante cualquier solicitud de ayuda". Por otra parte, ha añadido: "El objetivo principal del la campaña de comunicación es dar a conocer los servicios del Punto Violeta y mantener L’Aljub como un Oasis Seguro y libre de acoso para todas las personas que nos visiten. Además, queremos implicar a toda la población como agentes de cambio y promoción de la igualdad de la mujer".

Al mismo tiempo, aprovechando la celebración del 8 de marzo, L’Aljub ha realizado una gran campaña gráfica de sensibilización e información del Punto Violeta bajo el eslogan ‘L’Aljub Oasis Seguro’. Se han instalado vinilos en el suelo del centro, ascensores y se han decorado con mensajes motivadores e informativos los baños femeninos y masculinos. También se ha actualizado y dado mayor visibilidad a Punto Violeta ubicado en recepción.

Además, del centro comercial, las redes sociales se llenarán con los mensajes positivos y empoderadores de la campaña. Estos son algunos ejemplos: "El mejor Match es con una misma", "Si te hace ghosting, dile adiosling", "Cambiar por ti, me da pereza", "Da el paso", "Si tu crush hace crash, tira pa tras" o "Las mujeres ya no lloran, las mujeres denuncian", entre otros muchos. Todos ellos tienen como meta acercarse al público más joven de una manera empática, sobre todo en las redes sociales y canales digitales. El objetivo final es concienciar sobre esta problemática y luchar contra las situaciones de acoso o cualquier tipo de violencia fuera o dentro del centro comercial.

