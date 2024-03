Schneider Electric anuncia los ganadores de la segunda edición de los Sustainability Impact Awards en Iberia

Los premiados en la categoría "Impacto en mi Empresa", por sus iniciativas para descarbonizar sus propias operaciones, son Silken Hoteles y AMC Global. En la categoría "Impacto en mis Clientes", por sus esfuerzos en descarbonizar las operaciones de sus clientes, los ganadores en España son Acciona, Nadico, Hercesa " Hi! Real Estate, Aprosol, Informática, Cálculo y Técnica (ICT) y, en Portugal, Projedomus Schneider Electric ha anunciado los ganadores de la segunda edición de sus Sustainability Impact Awards en España y Portugal, con los que la compañía quiere reconocer y apoyar a sus partners en su aportación a la sostenibilidad. Más de 400 candidaturas en 60 países han participado en la edición global de este año de los Sustainability Impact Awards, casi el doble del año anterior.

Los premios cuentan con dos grandes categorías: "Impacto en mi Empresa", que reconoce a las empresas que lideran la sostenibilidad al descarbonizar sus propias operaciones; e "Impacto en mis Clientes", dirigida a todos aquellos partners de Schneider Electric que están ayudando a sus clientes en su transición hacia la descarbonización.

Reconocimientos en "Impacto en mi Empresa"

Este año la compañía galardona a dos empresas en España por su compromiso con los objetivos de descarbonización con una hoja de ruta clara para la reducción de emisiones y de la mano de Schneider Electric como partner tecnológico. En el ámbito industrial ha sido premiada la multinacional, AMC Global, líder europeo con origen Murcia, con 6 fábricas internacionales en el procesado de frutas y verduras, y el envasado de bebidas y alimentos naturales presentes en más de 50 países, cuyos objetivos para 2030 pasan por la reducción del 30% de su intensidad energética e hídrica y la reducción en un 50% de sus emisiones absolutas.

En el sector de los edificios, ha reconocido a la cadena Silken Hoteles, por su compromiso con la descarbonización del sector hotelero. La empresa hotelera ha elaborado su hoja de ruta junto con Schneider Electric con el objetivo de conseguir neutralidad del carbono en sus operaciones y contar con emisiones netas de dióxido de carbono en el medio plazo

Reconocimientos en "Impacto en mis Clientes"

En la categoría de partners, ACCIONA ha obtenido el Premio EPCista por la creación de un Hub de comunicaciones para sus activos del sector del agua con arquitectura y hardware de Schneider Electric que se ha convertido en su habilitador para las soluciones tecnológicas sostenibles y circulares de la empresa.

Nadico ha sido la empresa reconocida con el Premio Ingeniería, por su proyecto Drakaris,

un edificio logístico catalogado como Net Zero. En el proceso de la edificación más del 90% de los materiales se separaron para reciclaje y muchos de los materiales cuentan con certificados de sostenibilidad en el 80%. Además, el proyecto cuenta con fotovoltaica que compensa el 80% del consumo de los equipos de instalaciones.

Aprosol ha sido reconocida con el Premio Integrador de Sistemas, por el proyecto del Camping Monte Holiday Ecoturismo que la firma ha ejecutado que ha evolucionado hacia la descarbonización con la incorporación de energía solar y una caldera de alta eficiencia, todo ello gestionado con EcoStruxure Building Operation, el sistema de gestión (BMS) que orquesta todos los sistemas para alcanzar la máxima eficiencia energética.

Hercesa " Hi! Real Estate, ha obtenido el Premio Promotora por la promoción El Viso Premium de 96 viviendas con un diseño basado en la sostenibilidad y la eficiencia. Destacando los sistemas de ventilación con recuperador de calor, energía 100% renovable con paneles fotovoltaicos y carga de vehículo eléctrico.

Por último, en España, Informática, Cálculo y Técnica ha sido reconocida con el Premio Partner IT por la implantación de un programa de modernización y actualización de activos que se ha materializado en la sustitución de SAIs antiguos con baterías de plomo-ácido por SAIs con baterías de litio de Schneider Electric para aportar un elemento más de acercamiento a la consecución del objetivo de neutralidad climática.

En Portugal ha conseguido la distinción el integrador de sistemas Projedomus, por su trabajo en el poyecto Graça Figuiredo Senior Residence, una residencia para ancianos con capacidad para 66 clientes y totalmente automatizado para una máxima eficiencia energética.

"Nuestra máxima prioridad es abordar la crisis energética y climática mundial. Sin embargo, no podemos acelerar los esfuerzos en descarbonización y alcanzar los ambiciosos objetivos Net Zero solos, debemos apoyarnos en nuestro ecosistema de partners y clientes", comenta Meritxell Arús, Directora de Marketing y Comunicación de Schneider Electric Iberia. "A través de los Sustainability Impact Awards, reconocemos y destacamos las valiosas contribuciones de nuestros partners alrededor del mundo para descarbonizar no solo sus propias operaciones, sino también las de sus clientes. Nos enorgullece tenerles a nuestro lado y poder aprender los unos de los otros. Queremos felicitarles por su excepcional compromiso para lograr un impacto positivo. Esperamos que al compartir sus historias sirvan de inspiración a organizaciones de todo el mundo que emprenden su viaje hacia la descarbonización".