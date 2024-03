Schneider Electric anuncia la evolución de EcoStruxure IT con informes de métricas de sostenibilidad, basados en modelos y automatizados

Las nuevas funciones ofrecen una mayor visibilidad del consumo de la energía y de los recursos, así como análisis de datos históricos y métricas detalladas para ayudar a las organizaciones a cumplir los inminentes requisitos normativos en la elaboración de informes. Incluye la generación de informes de forma rápida, intuitiva y fácil, con funciones de integración con terceros y exportación de datos. Todo ello, simplemente pulsando un botón Se trata del resultado de tres años de inversión estratégica y de rigurosas pruebas y desarrollo en el marco del Programa Green IT liderado por la CIO de Schneider Electric.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado la introducción de nuevas funciones automatizadas de elaboración de informes de sostenibilidad basados en modelos, dentro de su galardonado software de gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) EcoStruxure IT. El lanzamiento se produce tras tres años de inversión estratégica, rigurosas pruebas y desarrollos en el marco del Programa Green IT de Schneider Electric, liderado por la CIO (Chief Information Officer) de Schneider Electric, Elizabeth Hackenson.

Las nuevas funciones de generación de informes combinan 20 años de experiencia en sostenibilidad, normativas, centros de datos y desarrollo de software con el Machine Learning avanzado. Los clientes podrán acceder a un nuevo conjunto de funciones para elaborar informes, que tradicionalmente requerían un amplio conocimiento de los métodos manuales para el cálculo de datos.

A diferencia de todo lo disponible en el mercado, el nuevo modelo ofrece a los clientes un motor de generación de informes rápido, intuitivo y fácil de usar para ayudarles a cumplir los inminentes requisitos normativos, incluida la Directiva Europea de Eficiencia Energética (DEE). De hecho, las nuevas capacidades van mucho más allá de las métricas requeridas por la DEE, al garantizar que los clientes puedan medir los datos históricos y en tiempo real del rendimiento energético de sus centros de datos con respecto a todas las métricas avanzadas de generación de informes especificadas en el White Paper 67 de Schneider Electric.

El software EcoStruxure IT permite a los propietarios y operadores medir e informar sobre el rendimiento de los centros de datos basándose en datos históricos y análisis de tendencias, combinándolos con inteligencia artificial (IA) y monitorización en tiempo real, para convertirlos en información procesable y así mejorar su sostenibilidad. Con la nueva función de descarga, las organizaciones pueden cuantificar e informar rápidamente, simplemente clicando un botón, eliminando las laboriosas tareas manuales y permitiendo que sea más rápido y fácil aprovechar los datos para reducir el impacto medioambiental de sus centros de datos.

Las principales ventajas son:

Calcular y realizar un seguimiento del PUE por ubicación/sala a lo largo del tiempo con la metodología CEN/CENLEC 50600-4-2.

Aprovechar los modelos analíticos de datos y el data lake basado en la nube para simplificar la elaboración de informes del PUE.

Informar sobre el consumo actual de energía por sala y compararlo con las tendencias históricas.

Generar informes "con un solo clic" para las normativas.

Ver las tendencias a lo largo del tiempo para varios centros de datos y entornos IT distribuidos.

Permitir a los clientes acceder de forma segura y manipular sus datos en su herramienta favorita a través de la integración de terceros y la exportación de datos. "En Schneider Electric, reconocemos que la sostenibilidad es un viaje y, durante los últimos tres años, hemos aumentado nuestra inversión para desarrollar nuevas funciones de software que agilicen y simplifiquen a nuestros clientes el funcionamiento de infraestructuras de TI resistentes, seguras y sostenibles," asegura Kevin Brown, Senior Vice President, EcoStruxure IT, Schneider Electric. "Las nuevas capacidades de informes incluidas con EcoStruxure IT han sido testeadas e implementadas en nuestra propia compañía, permitirán a los clientes convertir datos complejos en información relevantes, e informar sobre métricas clave de sostenibilidad".

Una nueva era para el Green IT

En 2021, Schneider Electric lanzó su Schneider Sustainability Impact (SSIs), dando a conocer los compromisos de sostenibilidad de la compañía. Alineándose con el propósito de los SSI, la CIO de Schneider Electric, Elizabeth Hackenson, dio el pistoletazo de salida al programa Green IT de la compañía, una iniciativa de IT empresarial sostenible para identificar nuevas e inteligentes vías de descarbonización para ayudar al programa a alcanzar su objetivo de reducir al menos un 5% anual las emisiones de IT.

Como parte del programa, Schneider Electric utilizó su software EcoStruxure IT, que se ha implementado en más de 150 centros clave de todo el mundo para mejorar la resiliencia y la seguridad de sus operaciones IT. A través de Green IT, se hizo evidente que las nuevas capacidades de EcoStruxure IT podrían aprovecharse también para una mayor sostenibilidad, permitiendo a Schneider Electric mejorar drásticamente la visibilidad de su consumo de energía IT. Con los insights de EcoStruxure IT, pudieron comprobar una reducción del consumo energético del 30% en el segundo semestre de 2023 en comparación con el primer semestre, en su fábrica inteligente de Lexington, Kentucky.

Durante el proceso, Schneider Electric utilizó también las principales conclusiones e insights de sus datos para acelerar el desarrollo de las nuevas funciones de información de EcoStruxure IT.

A medida que más empresas se preparan para las próximas regulaciones, como la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, que obliga a informar sobre el consumo de energía del IT y de centros de datos a partir de mayo de 2024, la importancia de acceder a datos primarios en tiempo real se vuelve aún más crítica. Al lanzar el nuevo cuadro de mandos basado en la IA y las funciones de elaboración de informes de EcoStruxure IT, los clientes pueden aprovechar rápidamente sus datos para cumplir los nuevos requisitos normativos.

Para más información sobre las nuevas funciones de EcoStruxure IT, se puede visitar la página web.