Los 8 equipos clasificados para VALORANT Masters Madrid traerán la mejor competición electrónica a la capital este marzo

Team Heretics será el único equipo español que competirá contra los 7 mejores equipos del mundo Los ocho mejores equipos del mundo del popular shooter táctico de Riot Games, VALORANT, se verán las caras en el Madrid Arena del 14 al 24 de marzo. De esta forma, Madrid recoge el testigo de Tokio como ciudad anfitriona de un Masters en el que se estrenará un nuevo formato más reducido y emocionante.

Para llegar a la capital española, los ocho conjuntos han tenido que pelear muy duro en sus respectivas regiones durante el mes de febrero. Cuatro torneos previos que han resultado vibrantes y llenos de sorpresas como las eliminaciones de Fnatic (la escuadra británica que partía como favorita en VCT EMEA, además de vigente campeón de Masters Tokio), o la salida de la competición del equipo americano Evil Geniuses, vigente campeón del mundo de VALORANT.

Equipos clasificados:

- Team Heretics: Tras una excelente racha en la liga europea VCT Emea, el equipo español, compuesto por cinco jóvenes de entre 18 y 26 años de edad, se ganó el billete para Masters Madrid con contundencia. A pesar de perder en la final del VCT 2024: EMEA Kickoff por 1-3 frente a Karmine Corp, las sensaciones del equipo español han sido muy buenas durante todo el torneo y llegan a Madrid con mucha confianza.

- Karmine Corp: El equipo francés llega como campeón del VCT 2024: EMEA Kickoff a Masters Madrid. El que partía como ‘underdog’ del torneo europeo ha demostrado ser un conjunto muy sólido -además de muy joven- que solo ha perdido un partido (contra Heretics, el pasado 22 de febrero) y 5 mapas en el torneo previo. Asimismo, ha sido capaz de derrotar al temible Fnatic por un contundente 2-0, con lo que deja claro al mundo su candidatura para alzar el trofeo en Madrid.

- Sentinels: El equipo americano es el flamante campeón del VCT 2024: Americas Kickoff, tras derrotar a LOUD por 3-2 en una emocionante final. A pesar de llevarse el título y la clasificación para Masters Madrid, ha tenido que sufrir para llegar hasta aquí, con mapas muy ajustados y un par de derrotas por el camino.

- LOUD: El conjunto brasileño llega a Masters Madrid como subcampeón de VCT 2024: Americas Kickoff, tras perder por 2-3 en la final contra Sentinels. Después de su tercer puesto en Champions 2023, es un equipo a tener en cuenta en las grandes citas internacionales.

- Gen.G Esports: La escuadra surcoreana se ha proclamado campeona del VCT 2024: Pacific Kickoff, al derrotar a Paper Rex por 3-1. Sus últimos cinco partidos se cuentan por victorias y en ellos solo ha cedido 3 mapas, por lo que llega a Masters Madrid en un gran estado de forma.

- Paper Rex: El vigente subcampeón de Champions 2023 viajará a Madrid para intentar conquistar el primer torneo internacional de 2024. En su competición regional se vio sorprendido por un espectacular Gen.G Esports, pero todo indica que el equipo de Singapur será un rival muy duro por su experiencia en este tipo de citas.

- Edward Gaming: El conjunto chino no sabe lo que es perder en 2024, después de tres contundentes victorias en el VCT 2024: China Kickoff que le dieron el billete a Masters Madrid. Solo han perdido 2 mapas en tres partidos y es equipo a tener muy en cuenta en la cita madrileña.

- FunPlus Phoenix: El segundo equipo chino que estará en Masters Madrid aterrizará en la capital española tras una buena participación en el VCT 2024: China Kickoff. Su paso por el torneo previo fue sólido, hasta que en la final se topó con Edward Gaming y perdió por 1-3.

Una vez conocidos los equipos participantes, Riot Games ha desvelado el formato de VALORANT Masters Madrid. La competición empezará con una Fase Suiza en la que los equipos deberán conseguir dos victorias para pasar a la siguiente ronda. Si, por el contrario, pierden dos partidos, quedarán eliminados. Los encuentros serán al mejor de 3 mapas.

Cuatro conjuntos pasarán a la fase eliminatoria. Será un cuadro de eliminación doble con una primera ronda al mejor de 3 mapas y el resto de cruces al mejor de 5 mapas. Todos los detalles del formato aquí.

Estos partidos no solo podrán seguirse en directo en el Madrid Arena, sino también en directo en stream en todo el mundo, así como en watch parties -presenciales y digitales- en toda España.

Aquí se pueden comprar las entradas para vivir uno de los mayores eventos internacionales de VALORANT en directo.

14 millones de jugadores en todo el mundo ratifican el éxito internacional del shooter táctico en primera persona de Riot Games, VALORANT, con un trepidante torneo competitivo que, sin duda, se beneficia de la experiencia de la desarrolladora de California como líder de los esports con su MOBA; League of Legends.