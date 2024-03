Women in Tech Day 2024: El evento para las mujeres emprendedoras y tecnólogas

IEBS Digital School, en su compromiso por apoyar a las mujeres emprendedoras y tecnólogas, anuncia su Women in Tech Day 2024 y sus Becas En Femenino El número de mujeres emprendedoras está aumentando en todo el mundo, pero aún queda mucho camino por recorrer. Según el Mapa del Emprendimiento 2023 de South Summit, las mujeres representan tan solo un 20% del emprendimiento en España. De estas, apenas el 7% consigue su primera financiación del sector privado, lo que supone menos de la mitad que sus compañeros masculinos, y apenas el 8 de las startups estaban fundadas por mujeres exclusivamente.

Sin embargo, la participación femenina en el emprendimiento español supera ligeramente a la media europea, que se sitúa en un 19% frente al emprendimiento masculino. Cada vez más mujeres están sumándose al emprendimiento, al análisis de datos, la ciencia de datos y también a la inteligencia artificial, aportando significativamente a la toma de decisiones en diversas industrias.

En este contexto, IEBS Digital School anuncia su próximo evento, Women In Tech Day, en el que busca celebrar y potenciar el papel de la mujer en el ámbito tecnológico y emprendedor.

Este evento, que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo y se retransmitirá tanto online como en el metaverso de la escuela de 17 a 19 horas, se presenta como un espacio de inspiración, aprendizaje y networking, donde líderes femeninas compartirán sus experiencias, desafíos y consejos para fomentar una nueva generación de mujeres emprendedoras y tecnólogas en áreas como Big Data o Inteligencia Artificial.

Con el objetivo de eliminar los sesgos de género y unificar esfuerzos para apoyar el rol de la mujer en estas áreas, la escuela líder en formación online ha creado esta jornada en la que grandes expertas dentro de distintas áreas tecnológicas tratarán temas tan relevantes como la justicia y ética algorítmica aplicada a la IA, el análisis de datos para la toma de decisiones empresariales, el poder de lo femenino y una mesa redonda titulada "Todas tenemos una historia que contar: La piedra molesta en el camino".

Women In Tech Day contará con ponentes del nivel de Liliana Acosta, Founder de Thinker Soul, Leire Legarreta, Ceo & Founder de We Are Clickers, Mercè Brey, Experta en desarrollo profesional de la mujer y liderazgo, Marta Merino, Directora de Talengo Tech, Mónica Moreno, CEO de Inventtatte y Mirian Izquierdo, Presidenta de la Fundación Woman Forward, CEO de Comerciando Global & Yuktik y miembro del consejo asesor de Agranda y Cristina Martin, Responsable de Innovación Abierta en Accenture España.

Por último, y como parte del compromiso de la escuela por lograr la paridad en los programas formativos donde la presencia de mujeres es significativamente inferior, se ha puesto en marcha Becas en Femenino, un programa de ayudas para impulsar a las mujeres a formarse en puestos del ámbito tecnológico y directivo, subvencionando el 50% del importe total de la formación.

Para más información sobre el evento:

https://www.iebschool.com/eventos/women-in-tech-day/

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Nació en 2010 con el propósito de mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Desde sus inicios, IEBS ha formado a más de 175.000 alumnos en 60 países con sus más de 350 programas a la vanguardia de la innovación. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ranking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ranking Iberoamericano.