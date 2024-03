Schneider Electric anuncia un innovador acuerdo de transferencia de créditos fiscales con ENGIE para acelerar el progreso hacia su objetivo de energía 100% renovable en Norteamérica

La inversión representa un nuevo enfoque en el uso de la cláusula de transferibilidad de la IRA para acelerar la adquisición de energía renovable por parte de las empresas. Transferir créditos fiscales permite a Schneider Electric acercarse a su objetivo de electricidad renovable en EE.UU. y Canadá Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que se ha comprometido a invertir en una cartera de proyectos de energía limpia con sede en Texas, utilizando un Tax Credit Transfer Agreement (TCTA) para sistemas solares y de almacenamiento en baterías desarrollados, construidos y operados por ENGIE North America (ENGIE).

Se espera que los proyectos contratados entren en funcionamiento a lo largo de 2024 y permitirán a Schneider Electric acercarse a su objetivo de energía 100% renovable en EE.UU. y Canadá.

El acuerdo entre ENGIE, líder en la transición hacia una energía Net-Zero, y Schneider Electric es uno de los primeros a esta escala en aprovechar las nuevas disposiciones de transferencia de créditos fiscales del Inflation Reduction Act (IRA) que ayudarán a las empresas a cumplir sus objetivos de energía renovable.

"Schneider Electric se ha comprometido a conseguir emisiones Net-Zero en todas sus operaciones para 2030. Este nuevo acuerdo de energía solar y almacenamiento para los EE.UU. y Canadá con ENGIE, desarrollador líder de energías renovables, nos ayudará a alcanzar ese objetivo", dijo Aamir Paul, President, North America Operations. "El IRA abre la puerta a proyectos innovadores gracias a su cláusula de transferibilidad, y amplía el abanico de entidades que pueden beneficiarse de los créditos fiscales para cumplir los objetivos de descarbonización. Schneider Electric es líder en sostenibilidad, eficiencia y transición energética, y estamos orgullosos de 'modelar el camino' con esta transferencia de créditos fiscales."

La cláusula de transferibilidad de la IRA permite la transferencia de créditos fiscales federales admisibles de proyectos de energías renovables, fabricación de energías limpias y almacenamiento en baterías, entre otros proyectos de energías limpias. Esta nueva característica crea una alternativa viable a las estructuras tradicionales de capital fiscal. La transferencia de créditos fiscales también permite la descarbonización de Alcance 2 de Schneider Electric cuando el inversor-comprador adquiere atributos medioambientales asociados como parte de la transacción.

Esta no es la primera colaboración entre Schneider Electric y ENGIE. Desde 2017, las dos empresas han trabajado juntos en múltiples proyectos, y han guiado a los clientes a través de su adquisición de energía renovable por Acuerdos de Compra de Energía Virtual (VPPAs, en sus siglas en inglés) que superan 1,6GW en total solo en Norteamérica. La inversión y la innovación de ENGIE en energías renovables han dado como resultado que la compañía haya sido identificada como el principal desarrollador de PPAs de energía corporativa en 2023, en su último informe Market Outlook y clasificada entre las tres primeras desde 2019. La cartera total de PPA corporativos de ENGIE en Norteamérica supera los 6,5 GW.

"Esta colaboración con Schneider Electric supone un auténtico paso adelante para acelerar la transición hacia la energía Net-Zero. La solución de energía solar con almacenamiento, junto con las innovadoras estructuras de transferencia de créditos fiscales habilitadas por la IRA, ayuda a ampliar las oportunidades para que un conjunto cada vez mayor de clientes corporativos alcancen sus objetivos", dijo Dave Carroll, Chief Renewables Officer and SVP, ENGIE North America. "Este enfoque apoya el crecimiento continuo de la energía renovable y las opciones de almacenamiento en los Estados Unidos, lo que aporta oportunidades económicas a un conjunto cada vez mayor de comunidades junto con la transición a una red con menos emisiones de carbono."

"El objetivo de energía renovable de Schneider Electric en Norteamérica es encomiable, así como su progreso a la hora de acelerar sus esfuerzos. El trabajo de Schneider Electric demuestra tanto el poder de la colaboración con partners esenciales en el sector energético como la innovación necesaria para progresar hacia soluciones viables en el camino de nuestra nación hacia el Net-Zero", dijo Sheri Givens, President and CEO, Smart Electric Power Alliance (SEPA). "SEPA valora los esfuerzos de sus miembros en la transición hacia la energía limpia, y el liderazgo de Schneider Electric sirve como ejemplo de esas empresas a la vanguardia".

Según Bloomberg (BNEF), las normas de transferencia de créditos fiscales de la IRA crean una nueva serie de posibilidades para financiar la transición energética de Estados Unidos. Lo más intrigante es el mercado de créditos fiscales, que podría agilizar enormemente el proceso de hacer llegar el dinero a donde más se necesita y supone un paso hacia la madurez, a medida que los actores del mercado descubren juntos modelos operativos que se pueden escalar.

Schneider Electric Tax Credit Investment Service

Schneider Electric ha sido asesorada en esta operación por consultores de su Sustainability Business, el mayor asesor del mundo en contratación de energías renovables para empresas. Schneider Electric ofrece estos servicios de consultoría sobre transferencias de créditos fiscales a sus clientes para ayudarles a aprovechar las oportunidades innovadoras creadas por el IRA. Credit Suisse estima que en los próximos diez años podrían desbloquearse cerca de un billón de dólares gracias al gasto público y privado movilizado por la IRA en inversiones relacionadas con el clima y la energía.

Las oportunidades de transferencia de créditos fiscales estructuradas por el equipo de asesoramiento de Schneider Electric permiten a las empresas, al mismo tiempo, reducir las emisiones de Alcance 2, captar retornos de inversión favorables ajustados al riesgo, demostrar un liderazgo medioambiental y acelerar el progreso hacia los objetivos de descarbonización. Para ello es necesario comprender las complejas normativas, la incertidumbre del mercado, los mercados de atributos energéticos y medioambientales y las curvas de madurez de la tecnología. Con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento sobre energías renovables, Schneider Electric está especialmente preparado para guiar a las empresas a través de las complejidades del nuevo panorama de inversión en créditos fiscales.

Aprovechamiento de la IRA para los sectores público y privado

El IRA ha demostrado ser importante para los clientes de Schneider Electric en los sectores privado, público y residencial. La empresa ha observado un aumento en la demanda de soluciones de energía renovable externas e in situ y de tecnologías de microgrids con los beneficios proporcionados por la IRA, así como un crecimiento en su mercado de consumo residencial, además de las oportunidades de créditos fiscales para empresas.

El Sustainability Business de Schneider también está ayudando a sus clientes del sector público de EE.UU. principalmente escuelas y municipios- a utilizar las disposiciones de la IRA para adquirir vehículos eléctricos como autobuses escolares y vehículos de respuesta a emergencias y para implantar energía solar in situ, proporcionando desgravaciones fiscales a entidades públicas económicamente desfavorecidas de todo el país.

Más información, aquí.