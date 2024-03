Gabriel Lass destaca en el sector del diseño y de la decoración

Gabriel Lass es un renombrado artista abstracto que también ha destacado por otra de sus pasiones: el diseño de espacios.

Aunque está muy solicitado para ambientar áreas de piscinas y otras zonas externas, también es un talentoso interiorista y proyectista de mobiliario. En estas facetas, el autor ha conseguido aprovechar al máximo sus habilidades artísticas.

Nacido en Murcia en 1986, se autodefine como diseñador arquitectónico y artista visual. Desde pequeño tuvo una marcada inclinación por la creación y esto lo llevó a cimentar una carrera en el diseño de exteriores e interiores. Concibe al arte como su forma de expresarse.

Un modesto inicio en el diseño de espacios y la decoración El autor relata que comenzó en el diseño de espacios interiores incluyendo sus obras pictóricas abstractas en los inmuebles que ambientaba. Su intención en ese momento era plasmar y dejar una parte de él en cada uno de sus proyectos. Sus trabajos fueron evolucionando gracias a su formación en artes visuales y plásticas. También se apoyó en la inspiración que le generaban otros artistas consagrados.

El autor concibe la creación en sus distintas facetas como una terapia auténtica, una forma de abstraerse para encontrar la paz mental. El artista se esfuerza por utilizar su capacidad de imaginar, innovar y expresar ideas originales creadas de fusionar sus vivencias y emociones con la naturaleza y las texturas. Todo esto le ha servido de base para desarrollar su reconocida faceta como diseñador de espacios y decorador.

Este aspecto de su talento lo engloba dentro de una unidad de negocios denominada Lass Design, donde junto con su equipo, concibe espacios diferentes. Su sello se basa en la originalidad, el refinamiento y la exclusividad. Cada proyecto se trabaja de manera personalizada, para adaptarse a las expectativas y deseos del cliente.

Las ventajas del diseño personalizado de espacios Para Lass y su equipo, el diseño personalizado de espacios comporta varias ventajas. En primer lugar, les permite colocar toda su capacidad creativa y aprovechar los materiales disponibles en el mercado. El resultado es la concepción de una infinidad de combinaciones de texturas, colores y estilos que deriven en espacios inéditos, funcionales y estéticamente bellos.

Otra ventaja que aportan sus diseños personalizados es que pueden abordar cada proyecto de principio a fin. No solo se encargan del proceso, sino también de la producción de los elementos que se integrarán en el diseño. Esto no solo contribuye con la originalidad del producto final, sino con la calidad premium de todos los materiales que se emplean.

La habilidad de este talentoso pintor abstracto y diseñador ha sido reconocida no solo por sus clientes satisfechos, sino también por los entendidos del diseño. Lass fue galardonado con el premio Best Of Houzz los años 2017, 2018, 2020 y 2021. También obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo otorgada por la Asociación Europea de Economía y Competitividad.