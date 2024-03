¿Por qué el seguro de coche seguirá subiendo un 25 %?, según Adity

El comparador de seguros Adity, situado en Málaga, ha publicado un reciente estudio que pronostica una subida de los precios de los seguros de coche y seguros de moto de hasta un 25 %. Todo ello, a pesar de que llevan meses subiendo los precios de este seguro. Lejos de estabilizarse ese incremento, la empresa pronostica una mayor subida que es visible debido a la tendencia de los precios de estos seguros actualmente.

El seguro de coche y el seguro de moto son obligatorios en España por ley, y toda persona que circule en el territorio nacional debe contar con uno de ellos. Por ello, la empresa Adity se ha mostrado preocupada por las perspectivas de que estos seguros no sean accesibles para los millones de familias que lo necesitan.

¿Cómo afrontar la subida del seguro del coche? La mejor opción que apuntan desde Adity es el hecho de comparar diferentes opciones en línea con el objetivo de encontrar la mejor oferta. No obstante, Adity está creando un plan de acción dirigido a ofrecer precios hasta un 60 % más baratos. Para contrarrestar la subida de los precios, Adity consigue el mejor precio entre más de 50 aseguradoras de forma personalizada a través de su comparador.

Además de buscar los mejores precios, otra buena forma de conseguir el mejor precio es el de bajar de categoría. Por ejemplo, si se cuenta con un seguro a todo riesgo sin franquicia, hay que plantearse bajar a uno seguro a todo riesgo con franquicia. En el caso de que se tenga un seguro a terceros ampliado, se puede considerar bajar a un seguro a terceros básico.

Otros seguros que están afectados por esta subida Sí, además del seguro de coche, otros seguros de vehículos se están viendo afectados. En el caso del seguro de moto, la subida de precios no es tan elevada, pero sigue siendo relevante. El problema también persiste para furgonetas, camiones, ciclomotores o taxis.

Esto puede implicar una subida en los precios de los medios de transportes de personas y mercancías, al repercutir la subida de estos precios en el usuario final. Lo cual puede ser preocupante en grandes flotas que contratan pólizas de cientos de miles de euros.

Ramos de seguros que subirán de precio Dejando de lado los seguros de los vehículos, hay que echar un breve vistazo a la situación de otros seguros como los de salud, decesos, vida, accidentes o empresas. La mayoría de ramos de seguros han sufrido subidas, pero leves. Esto es normal en el sector y responde al crecimiento y actualización del mercado y situación financiera del país.