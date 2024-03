El ginecólogo Santiago Novoa declara que los antojos no deben poner en riesgo el embarazo

El Dr. Santiago Novoa, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa, arroja algo de luz sobre esta cuestión a la que aún no se le ha encontrado razón científica y destaca que "lo importante es satisfacer estos deseos de vez en cuando, sin poner en riesgo el embarazo" En el embarazo, uno de los fenómenos más enigmáticos y poco comprendidos son los antojos. Santiago Novoa, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa, arroja luz sobre este tema intrigante, destacando la falta de certezas en torno a sus causas, que se entrelazan entre factores biológicos, psicológicos y sociales: "en cuanto a los antojos, no hay una causa cierta -afirma Santiago Novoa- hay cuestiones biológicas relacionadas con las hormonas y el cerebro, hay aspectos psicológicos vinculados a la satisfacción de deseos y también existen aspectos sociales ligados al estereotipo del cuerpo femenino. En definitiva, sea cual sea la causa, lo importante es satisfacer estos deseos de vez en cuando, sin poner en riesgo el embarazo", explica.

El ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa subraya la importancia de equilibrar el hecho de satisfacer los antojos con mantener la salud durante la gestación. "No ganar un peso excesivo es crucial para evitar la hipertensión y la diabetes durante la gestación, lo que podría poner en riesgo tanto al bebé como a la madre", advierte. "Es necesario satisfacer estos antojos, pero siempre en su justa medida y sin comprometer la salud del embarazo", asegura.

El misterio que rodea a los antojos durante el embarazo es evidente en la falta de estudios y comprensión médica que existe en torno a este tema. "Es una entidad muy mal estudiada en medicina y poco entendida", admite Novoa. "En definitiva, es una confluencia de factores, y ninguna por sí sola termina explicando su por qué", añade.

Santiago Novoa profundiza en estos factores, destacando las cuestiones biológicas relacionadas con las hormonas, que provocan cambios en las conexiones dentro del cerebro. "Estas alteraciones biológicas pueden influir en los gustos y preferencias alimenticias de la mujer embarazada, generando antojos específicos", explica.

Además, el aspecto psicológico también desempeña un papel crucial. "Las mujeres embarazadas experimentan cambios significativos en sus estados emocionales y psicológicos", dice el Dr. Novoa. "Los antojos podrían ser una manera de satisfacer estos deseos y compensar las transformaciones que están experimentando".

En conclusión, los antojos durante el embarazo siguen siendo un enigma, pero Santiago Novoa ofrece una perspectiva valiosa sobre este fenómeno multifacético: "La clave, según el experto, es encontrar un equilibrio entre satisfacer los deseos generados por los antojos y mantener la salud del embarazo, manteniendo a salvo el bienestar del bebé y de la madre durante la gestación".