Una de las frutas más demandadas y consumidas en el mundo es la fresa, tanto por su sabor como por sus propiedades nutritivas y antioxidantes.

A propósito de esto, cuenta con una importante demanda en algunos sectores de España. Sin embargo, su cultivo y producción se enfrentan a diversos desafíos como el cambio climático, las plagas, las enfermedades y la competencia de otros mercados.

En particular, la cosecha de fresa 2024 se ha complicado debido a la sequía registrada en distintas zonas. Actualmente, las frutas para consumo en fresco ya se están recolectando. A su vez, la cosecha de productos destinados a uso industrial se ha retrasado. De todas maneras, la empresa Baor Products garantiza la provisión de puré y pulpa de fresa de alta calidad.

La innovación y la diversificación como claves para el éxito Baor Products ofrece un puré de fresa de alta calidad con un contenido mínimo de fruta del 90%. Además, este preparado no tiene conservantes ni colorantes artificiales y vienen en un envase aséptico que garantiza tanto su conservación como su seguridad. A su vez, este artículo se utiliza como materia prima para la elaboración de mermeladas, yogures, helados, bebidas y otros productos alimenticios.

Hoy en día, uno de los aspectos que determinan el futuro de la producción en este sector es la capacidad de innovar y diversificar para satisfacer las demandas y preferencias de los consumidores. Esto también permite diferenciarse de la competencia como ocurre con los concentrados de fresa y frambuesa ecológicos que fabrica Baor Products.

Según el calendario agrícola vigente, la cosecha de fresa se extiende desde junio hasta marzo del año siguiente. Esto permite disponer de una oferta constante y una competencia elevada en el mercado. En particular, esto último se ha visto dificultado por el contexto actual.

Por otra parte, para destacar y agregar valor a la fresa, algunos productores y empresas han optado por desarrollar nuevos productos derivados como el puré industrial. Este el caso de Baor Products.

El impacto del cambio climático en la fresa El cambio climático es otro de los principales factores que afectan al cultivo de la fresa, ya que altera las condiciones ambientales y los ciclos fenológicos de la planta. A propósito de esto, las variaciones en la temperatura, la humedad y la radiación solar pueden influir en el desarrollo, la floración, la cuaja y la maduración de las fresas. Además, estos fenómenos favorecen el estrés térmico, hídrico y lumínico en las plantas, lo que reduce su rendimiento y calidad.

Por otro lado, el cambio climático facilita la aparición y propagación de plagas y enfermedades que pueden causar daños severos en las hojas, las flores y los frutos. Para hacer frente a estos desafíos, los productores de fresa deben adaptar sus prácticas agronómicas.

La misión de Baor Products se enfoca en la fabricación y distribución de una gran cantidad de productos alimenticios de calidad para fabricantes en España y otros países cercanos. A pesar de los inconvenientes y retrasos en la cosecha de fresa 2024 esta empresa continúa ofertando a sus clientes artículos de primer nivel.