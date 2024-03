La marca berlinesa de medias saint sass y Trade Republic se unen en el Día Internacional de la Mujer

El objetivo es concienciar sobre la importancia del ahorro de las mujeres de cara a la jubilación. La campaña conjunta "RETIRE RICH" pone de relieve la gran brecha existente entre las pensiones de las mujeres en España y subraya la importancia de la planificación privada de la jubilación. La marca de medias saint sass, fundada por mujeres, pone a la venta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, unas medias limitadas con el lema "RETIRE RICH" que en español significa "jubílate rica" En España, las mujeres cobran de media un 31% menos de pensión que los hombres. Las mujeres también invierten menos en los mercados de capitales, lo que se traduce en un menor ahorro privado para la jubilación. Al mismo tiempo, los datos de Trade Republic de sus 4 millones de clientes muestran que las mujeres son, de hecho, las mejores inversoras. Las mujeres obtienen de media un 2% más de rentabilidad, gracias a una estrategia de inversión más diversificada. La marca de medias saint sass y la mayor plataforma de ahorro de Europa, Trade Republic, unen sus fuerzas para promover y fomentar la participación de las mujeres en los mercados de capitales. "RETIRE RICH", 'jubílate rica' en español, es el lema de la campaña de este año, para fomentar la inversión femenina en toda Europa.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Trade Republic para lanzar una iniciativa que da visibilidad a un tema desatendido", afirma Vivien Wysocki, cofundadora de saint sass. "Ya hemos demostrado que las mujeres son capaces de combinar la moda con declaraciones contundentes. Ahora es el momento de animar a las mujeres a empoderarse para alcanzar la independencia financiera y una correcta planificación de la jubilación. Elegimos el eslogan 'RETIRE RICH' para desencadenar conversaciones sobre la jubilación de las mujeres, resaltando provocativamente el problema al que nos enfrentamos".

Con su campaña, las dos empresas berlinesas pretenden animar a las mujeres a iniciar el camino de la planificación de su jubilación. Según Eurostat, Oficina Estadística de la Unión Europea, alrededor de una de cada cinco mujeres mayores de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza. Sin embargo, los datos de Trade Republic muestran que las mujeres obtienen de media una rentabilidad anual un 2% superior a la de los hombres en 2023. Una de las razones es que las mujeres diversifican más sus carteras, al mantener un 23% más de activos en ETF en comparación con los hombres. Además, es un 10% más probable que las mujeres inviertan a través de un plan de inversión. No obstante, el análisis de Trade Republic también pone de relieve los retos: las mujeres suelen empezar a invertir en el mercado de capitales dos años más tarde y con un 30% menos de capital que los hombres.

"En Trade Republic vemos una nueva generación de jóvenes inversoras seguras de sí mismas que empiezan a invertir por primera vez con nosotros. Sin embargo, queda mucho por hacer. La brecha de las pensiones es un asunto urgente para las mujeres, ya que tradicionalmente reciben menos pensiones públicas del Estado. Sin embargo, reconocemos que las mujeres son inversoras de más éxito, porque suelen seguir un enfoque de inversión más diversificado y a más largo plazo. Por lo tanto, queremos animar a millones de mujeres de toda España a confiar en sí mismas e iniciar su camino hacia el ahorro", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic.

La iniciativa se pondrá en marcha el 8 de marzo de 2024 con su propio sitio web dedicado a la inversión femenina. Las medias limitadas "RETIRE RICH" estarán disponibles exclusivamente en saintsass.com. Trade Republic igualará el 100% de los beneficios de saint sass en una donación a "seiStark e.V.", una organización que destinará el importe a apoyar la educación financiera de las mujeres en proyectos locales.

Para información adicional puedes visitar:

Website I FAQ I Instagram

Sobre Trade Republic

Trade Republic tiene la misión de preparar a millones de europeos para la creación de riqueza con un acceso seguro y fácil a los mercados de capitales. Con clientes en 17 países europeos y miles de millones de activos gestionados, Trade Republic es ya la aplicación que muchos europeos tienen en sus pantallas para gestionar su patrimonio. Ofrece inversión en planes de ahorro, inversión fraccionada, ETF, bonos, derivados y criptomonedas. Trade Republic es una empresa tecnológica con licencia bancaria completa, supervisada por Bundesbank y BaFin. Siendo la plataforma de ahorro más grande de Europa, Trade Republic ha recibido inversiones de Accel, el fondo de Peter Thiel Founders Fund, Ontario Teachers, Sequoia y TCV. La empresa con sede en Berlín fue fundada en 2015 por Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri.

Sobre saint sass

“MOM, I AM A RICH MAN” – Con esta legendaria declaración de Cher, comenzó la historia de saint sass. La marca con sede en Berlín fue fundada en 2021 por Vivien Wysocki y Larissa Schmid debido a su pasión por las medias. Hecho por mujeres – para mujeres. saint sass se traduce como "Santa Impudencia" y representa una vida llena de contradicciones, independencia, confianza en uno mismo, autoironía y elegancia sin esfuerzo. Diseñado en Berlín y fabricado en Italia: saint sass se centra en una cadena de suministro sostenible y el uso de materiales de alta calidad para garantizar la más alta calidad. Las medias están tejidas con gran atención al detalle en Alemania y las declaraciones están confeccionadas a mano en Saarland. Además, el embalaje se realiza en tamaños pequeños utilizando papel.

Más información en saintsass.com.

Sobre seiStark e.V

seiStark e.V. defiende a las mujeres necesitadas. La piedra angular de nuestro trabajo es nuestro programa de mentoría “FUERTES juntos”, donde emparejamos a mujeres con nuestros FUERTES creadores. Proporcionan apoyo individual y a largo plazo para ayudar a las mujeres a resolver sus desafíos. Nuestros FUERTES creadores acompañan a las mujeres en su viaje hacia una vida autodeterminada. Además, este trabajo se complementa y apoya con numerosos proyectos de nuestra asociación. Trabajemos juntos para garantizar que los antecedentes sociales, la discriminación y los reveses personales no impidan el camino a seguir. Ayúdanos a permitir que el mayor número posible de mujeres puedan llevar una vida autodeterminada, independiente y feliz.

Más información en www.seistark-ev.de.