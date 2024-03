El escritor Pedro L. Yúfera presenta su novela 'No dejes que nadie robe tus sueños'

El autor presentará su libro el martes 12 de marzo, a las 19:00 horas, en la Librería +Bernat de Barcelona. Editada con el Sello Excellence del Grupo Editorial Angels Fortune, es una historia que mezcla el drama, el amor, el odio y las guerras El escritor Pedro L. Yúfera ha publicado su novela, No dejes que nadie robe tus sueños, con el Sello Excellence del Grupo Editorial franquiciador Angels Fortune, que va a presentar el martes 12 de marzo, a las 19:00 horas, en la Librería +Bernat de Barcelona, en la calle Buenos Aires, 6. Una presentación en la que estará acompañado por la escritora, editora y fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, Isabel Montes.

No dejes que nadie robe tus sueños es una novela que engancha al lector desde sus primeras páginas, en las que se entremezclan el amor, el odio, las guerras, las traiciones, los asesinatos, la amistad, etc. narrada de una manera inolvidable y que transcurre en distintas ciudades, como Viena, Barcelona, Budapest, Zúrich, Nueva York, etc. mostrando el paso de un siglo, a través de una familia y de una mujer que no dejará de perseguir sus sueños.

El autor, Pedro L. Yúfera, comenta al respecto de su nueva novela que "creo y espero que la lectura de esta novela no deje a nadie indiferente. En todas las cosas que hago pongo dedicación, entrega y pasión para intentar conseguir la excelencia. El resultado de todo lo anterior es esta novela, que combina muchos géneros y de la cual estoy muy orgulloso. Solo aspiro a que los lectores disfruten con su lectura y que, como ha ocurrido con las anteriores, me digan que les ‘ha enganchado’ y que no la han podido dejar. Ese es mi deseo y mi aspiración".

Por su parte, y en palabras de la Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, Isabel Montes: "Que Pedro L. Yúfera haya puesto en mis manos su nueva novela para editar bajo mi Sello Excellence es como si me hubieran concedido el premio a la editora del año. ‘No dejes que nadie robe tus sueños’ es una novela que reúne todo lo necesario para convertirse en un clásico de nuestra Literatura. Es una lectura imprescindible, que está por encima de las modas literarias del momento. Agradecida de ser su editora y de permitirme presentar al mundo una novela maravillosa".

La novela de Pedro L. Yúfera ya se puede adquirir en la Librería del propio Grupo Editorial Angels Fortune, tanto en edición en papel como en formato eBook: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/no-dejes-que-nadie-robe-tus-suenos_151302/, así como también en sus librerías de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Europa, Estados Unidos y México, en la web de la propia editorial.

Asimismo, está a la venta en las librerías de plataformas como Amazon, Google Play, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, Kobo, Agapea, iBooks, Todos tus libros, Barnes & Noble y en las librerías habituales. Las librerías pueden realizar sus pedidos a través de la Distribuidora Arnoia.

Acerca del autor

Pedro L. Yúfera nació en Barcelona en 1957. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

Decano emérito del Colegio de la Abogacía de Barcelona, profesor de Derecho Civil y de Arbitraje, ha impartido conferencias en más de 20 países sobre temas jurídicos diversos.

Su gran pasión, además del ejercicio de la abogacía, es la Historia y la Literatura. No dejes que nadie robe tus sueños es su tercera novela, tras las ya publicadas con gran éxito, El milagro de las abejas y El último rey de Tenerife.

Acerca del Grupo Editorial Angels Fortune

El Grupo Editorial Angels Fortune nació en 2015 con dos objetivos: marcar la diferencia en el sector editorial y descubrir a los nuevos talentos de la literatura. A día de hoy las obras editadas de sus autores están presentes en cualquier lugar del mundo y la editorial ya cuenta con un grupo de empresas capaz de dar servicio a cualquier necesidad del autor.