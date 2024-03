Momcozy desvela la campaña 'Su Poder Infinito' con un inspirador anuncio televisivo para el Día Internacional de la Mujer

En el núcleo vibrante de esta iniciativa se despliega el esplendoroso anuncio televisivo 'Más Que una Madre', concebido por la renombrada y laureada directora Adi Alfa, quien, siendo madre ella misma, infunde vida y autenticidad a las vivencias íntimas y variadas de cuatro madres excepcionales Además de ser madre, ¿quién es ella? Esta es una pregunta que Momcozy explora al redefinir la celebración de la maternidad este Día Internacional de la Mujer con una campaña pionera para descubrir 'Su Poder Infinito'. Esta iniciativa pone en primer plano las historias no contadas de las madres, alejándose de las narrativas tradicionales para mostrar las identidades multifacéticas y los sueños de las mujeres alrededor del mundo.

En el corazón de esta campaña se encuentra el anuncio de televisión titulado 'Más Que una Madre', dirigido por Adi Alfa, una directora galardonada y madre que da vida a las experiencias reales de cuatro madres diversas. A través de este anuncio, Momcozy y Adi Alfa iluminan el poderoso viaje de la maternidad, enfatizando la importancia de la autoconsciencia, el autocuidado y la fuerza que proviene de nutrirse a sí misma.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/3XkOHWIPD9s

Además, Momcozy ofrece ofertas exclusivas del 4 al 8 de marzo, en las que los clientes pueden disfrutar de hasta un 40% de descuento en todo el sitio web de Momcozy, extendiéndose la celebración a Amazon del 4 al 10 de marzo.

"Celebrando la individualidad a través de historias diversas"

El corazón de la campaña de Momcozy radica en su compromiso con celebrar la individualidad de cada madre. Al sacar a la luz las experiencias diversas de la maternidad, la campaña busca inspirar y alentar a las madres a abrazar su viaje único. Momcozy invita al mundo a ver a las madres bajo una nueva luz: como individuos dinámicos capaces de equilibrar sus sueños y responsabilidades con gracia y fuerza.

La directora del anuncio es el ejemplo pionero. Adi Alfa, ganadora del premio NAFCA (Oscar Africano) y una directora consumada que es madre, así como directora, actriz y líder de opinión femenina en una comunidad de directoras mujeres. También ha realizado vídeos para el National Trust, Wray & Nephew Wines y muchos más.

Junto al anuncio de televisión en colaboración con Adi Alfa, la campaña amplía su impacto con varias acciones clave:

1. Diálogo con Arianna Criscione: Momcozy se asocia con Arianna Criscione, una estimada ex guardameta profesional de fútbol con una carrera en EE.UU., Italia, Francia, Suecia, los Países Bajos y Noruega, para 'Her Infinite Power Talk'. Esta colaboración busca resaltar las experiencias únicas, pero compartidas de las madres, enfocándose en el viaje de Criscione a través de los desafíos y triunfos de equilibrar los roles como atleta, madre y emprendedora para inspirar y empoderar a las madres a celebrar sus identidades diversas.

2. Webinario con Laura Otton: Momcozy está organizando un webinario con Laura Otton, LCSW, PMH-C de Therapy For Motherhood, para explorar el viaje de autodescubrimiento de las madres. Con doce años de experiencia de Otton en consejería, este evento promete un ambiente de apoyo para que las madres discutan abiertamente sus miedos, esperanzas y sueños. La invitada especial Arianna Criscione también aportará sus perspectivas únicas, lo que lo convierte en un evento imperdible para las madres que buscan conectarse y crecer.

3. Colaboración con Marie Claire: Momcozy está colaborando con Marie Claire, la icónica revista de moda conocida por amplificar las voces de las mujeres desde 1937, para presentar historias de marca que resuenen con lectores globales. Esta asociación destacará las actividades de Momcozy en el Día Internacional de la Mujer y la conmovedora historia de origen de la marca, mostrando su compromiso con el apoyo a las madres a través de la columna de Marie Claire 'Marcas en las que Creemos'.

4. Reportaje en New York Living: En colaboración con Carly Dorogi, una experta en crianza y presentadora, los productos innovadores de Momcozy y su inspiradora historia de marca serán destacados en 'New York Living'. Este reportaje combina recomendaciones de productos con narración de historias, comunicando efectivamente la misión de Momcozy a una amplia audiencia de madres y reforzando el mensaje de la marca de apoyo e inspiración.

Con estos pasos, Momcozy apunta a hacer más que solo celebrar la maternidad; crean un espacio donde cada madre se siente apoyada e inspirada.

Las muchas caras de la maternidad

En el anuncio de Momcozy, el foco está en cuatro madres, cada una representando las diversas capacidades que definen la maternidad moderna. La cámara capta momentos auténticos: una madre que también es chef, otra mostrando su fuerza como actriz de acción, una tercera canalizando su creatividad en el baile y una cuarta prosperando como artista. Estas escenas se intercalan con narrativas personales, reforzando el mensaje de que la maternidad abarca una variedad de sueños e identidades. El anuncio culmina con las mujeres rompiendo el molde de la imagen maternal tradicional y celebrando sus vidas multifacéticas.

Unirse a Momcozy en la celebración de la maternidad

En última instancia, la campaña del Día Internacional de la Mujer de Momcozy, destacada por el anuncio de televisión 'Más Que una Madre', celebra la diversidad y la fuerza de la maternidad. Más allá del simple reconocimiento, la campaña tiene como objetivo fomentar una comunidad de apoyo que valore y reconozca las experiencias únicas de madres en todo el mundo. A través de la narración de historias y la participación activa, Momcozy fomenta una comprensión más amplia del papel esencial que juegan las madres en la configuración de nuestro mundo. "Así que, en este Día Internacional de la Mujer, comparte tu historia, únete a la campaña o tómate un momento para honrar la extraordinaria influencia de las madres en todas partes".

Acerca de Momcozy

Desde 2018, Momcozy ha estado brindando lo mejor en comodidad a las madres con sacaleches portátiles, sujetadores de lactancia y otros productos de cuidado maternal. Avalada por 3 millones de madres en más de 40 países, Momcozy es una compañera para las mujeres desde el embarazo hasta los primeros años de la maternidad. Con innovación continua y un compromiso de crear diseños acogedores nacidos del amor, Momcozy está creciendo en alcance e impacto para facilitar la vida de las madres en todo el mundo.

Vídeos

More Than A Mom: At Momcozy, we celebrate the diverse lives of cozy moms around the world.