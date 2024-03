Arrancan las Barcelona Spring Series de J70 con HangTen-Hmnos. Berga como favoritos

El próximo fin de semana, del 8 al 10 de marzo comenzarán las Barcelona Spring Series de J70, con el primero de los tres eventos previstos.

La competición continuará del 19 al 21 de abril, coincidiendo con el Campeonato de España y concluirá con la tercera serie del 10 al 12 de mayo. El Real Club Náutico de Barcelona volverá a ser el club organizador de estas regatas primaverales de la flota del Mediterráneo y contará con el apoyo de la Asociación Española de Propietarios de J70.

Se prevé una alta participación que rondará la veintena de equipos, procedentes de Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia, Ucrania, Suecia y, como no, de España, con tripulaciones que acuden desde distintas latitudes del país como Canarias, Mallorca, Andalucía, Dénia y Cataluña. Entre todos los participantes destaca como equipo favorito los jóvenes del HangTen-Hnos. Berga liderados por el grancanario Jorge Martínez Doreste quienes son los actuales campeones de España y los ganadores de las recientes Barcelona Winter Series. Pero los rivales no se lo pondrán nada fácil, y en la línea de salida estarán barcos muy competitivos como son Noticia de Luis Martín Cabiedes, Garaje del sueco por Christer Romano con Gustavo Martinez Doreste de táctico, el nuevo HSN Sailing Team del mayor de los hermanos Martínez Doreste (Luis), el Let It Be de Juan Boronat y Marcelo Baltzer o el Equipo Baleària de la jovencísima María Bover. Aunque debido a la gran igualdad que existe en la clase, no hay equipo que no tenga opciones de hacer un buen papel.

La previsión meteorológica es bastante esperanzadora para las regatas. Se esperan unas jornadas con vientos duros y temperaturas bajas poco primaverales para la fecha y con alta probabilidad de ligeros chubascos. Así pues, los regatistas tendrán que esforzarse al máximo para aliarse con los elementos. El campo de regatas de los J70 está situado junto enfrente de la paya de la Barceloneta y con suerte los participantes podrán ver cómo entrenan algunos de los equipos de Copa América con sus barcos foileadores AC’45 y AC’75 volando sobre las aguas de la capital catalana.