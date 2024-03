Modelos constructivos eficientes y sostenibles, de la mano de Arsitek Studio

La vivienda Passivhaus Premium en La Adrada, Ávila, ha sido finalizada y esto marca un antes y un después en el panorama de la construcción sostenible en España.

Desarrollado por Arsitek Studio, este proyecto representa un hito arquitectónico de vanguardia, que impulsa el desarrollo de modelos constructivos más eficientes cuyo compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, marcan la diferencia.

Sostenibilidad e innovación Desde sus inicios, Arsitek Studio se ha distinguido por integrar en sus proyectos el más alto grado de sostenibilidad, aplicando estrategias de ahorro energético mediante el uso de materiales y sistemas innovadores.

La vivienda Passivhaus Premium en La Adrada es un claro reflejo de esta filosofía, donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para minimizar el impacto ambiental y maximizar el confort de sus habitantes.

La casa, distribuida en dos plantas y con una superficie construida de 164 m², destaca por su diseño vanguardista y espacios luminosos. Las ventanas de suelo a techo no solo ofrecen vistas panorámicas del entorno natural, sino que también facilitan la entrada de luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial. Este enfoque en la luminosidad y la amplitud espacial no solo mejora la calidad de vida de sus ocupantes, sino que también contribuye a la eficiencia energética del hogar.

Eficiencia energética: un compromiso con el futuro La certificación Passivhaus Premium obtenida por esta vivienda garantiza un consumo energético mínimo, situando a la casa en la vanguardia de la eficiencia energética.

El aislamiento superior en paredes, techos y suelos asegura un confort térmico excepcional en todas las estaciones, eliminando prácticamente la necesidad de calefacción o refrigeración tradicional.

Además, el sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor representa un avance significativo en la gestión de la energía, permitiendo un intercambio de aire constante sin pérdidas energéticas. Este sistema, junto con el uso de materiales ecológicos en la construcción, subraya el compromiso de Arsitek Studio con la reducción de la huella ecológica y la promoción de un estilo de vida más sostenible.

Un modelo a seguir en construcción sostenible La vivienda Passivhaus Premium en La Adrada, Ávila, es mucho más que un proyecto arquitectónico exitoso; es una manifestación tangible del compromiso de Arsitek Studio con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua en el proceso constructivo.

Al reducir el impacto medioambiental y garantizar un alto nivel de confort y eficiencia energética, esta vivienda se posiciona como un modelo a seguir en la construcción sostenible.

El éxito de este proyecto no solo reafirma la posición de Arsitek Studio como uno de los líderes en el diseño de casas autosuficientes, sino que también establece un nuevo estándar en la industria, demostrando que es posible vivir en armonía con el medioambiente sin renunciar al lujo y la comodidad.

La vivienda Passivhaus Premium en La Adrada es, sin duda, un refugio elegante y eficiente que marca el camino hacia un futuro más verde y sostenible en la arquitectura.