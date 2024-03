Diferencias y ventajas entre empresas LLC y Corp en USA, de la mano de USA Corporation Service

Abrir una empresa en Estados Unidos es una opción muy rentable para muchas personas en Latinoamérica y Europa.

Esto se debe a los grandes beneficios que ofrece este país, entre los que destaca el acceso a uno de los mayores mercados de consumidores a nivel mundial.

Los expertos en la materia explican las diferencias y ventajas entre empresas LLC y Corp en USA.

Cuáles son las diferencias entre empresas LLC y Corp en USA Previo a la formación de una empresa en Estados Unidos se deben considerar ciertos aspectos que definirán el futuro del negocio. Cabe señalar que tanto las LLC como las Corporaciones tienen como principal objetivo separar la persona física de la persona jurídica. De esta manera, se protege parcialmente a los individuos de determinadas responsabilidades personales. Cada uno de estos modelos de negocio cuenta con distintas formas de administración y de obligaciones fiscales.

En el caso de las LLC, Limited Liability Company en inglés, se debe decir que es una de las formas de negocio más populares en el país, porque combina la responsabilidad limitada de sus miembros con condiciones tributarias ventajosas y la simplicidad en los trámites administrativos. Además, no es necesario que los dueños de las LLC residan en los Estados Unidos.

Por su parte, el modelo de las Corporaciones, o C Corp cuando los propietarios son extranjeros, son estructuras más tradicionales con accionistas, directores y consejeros. Este tipo de negocio sigue algunas normas para su funcionamiento como la adopción de estatutos, realización de juntas frecuentes entre accionistas, presentación de reportes anuales y emisión de acciones.

Ventajas de los modelos LLC y Corp en USA En comparación con las C Corps, las compañías LLC ofrecen mayor flexibilidad de gestión a sus dueños, quienes pueden incluso determinar su estructura interna sin tener que plegarse a un estándar determinado.

Este tipo de empresa evita la doble tributación. En este sentido, al no recaudar el impuesto sobre la renta, deberá distribuir la totalidad de las ganancias entre sus miembros quienes pagarán sus tributos de manera individual.

Por su parte, Las C Corps son la mejor opción para las empresas que desean ser cotizadas en la bolsa, esto se debe a su disposición a la propiedad irrestricta. En cuanto al cumplimiento con los tributos, estas empresas deben cumplir con el pago de impuestos estatales y federales.

Finalmente, se debe resaltar la importancia de elegir entre estos dos modelos, el que mejor se adapte a los objetivos de los socios. De ahí la importancia de tener un claro conocimiento de las diferencias y ventajas entre empresas LLC y Corp en USA.