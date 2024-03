Descubrir la importancia que tiene para Bi Bank Panamá la Responsabilidad Social Empresarial

En la actualidad no pueden pensarse las operaciones de las empresas sin los criterios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Estas consideraciones son adoptadas por las compañías para incluir factores sociales, éticos y ambientales en sus operaciones, servicios y las partes involucradas. Se debe tener en cuenta que la RSE no es un simple protocolo, sino un compromiso propio que tienen las empresas para promover el bienestar de la comunidad y sus empleados.

La RSE considera los posibles impactos que tengan las decisiones en cuanto a derechos humanos, las condiciones laborales de sus empleados, el cuidado del medioambiente, así como la inclusión y la ética empresarial en cada una de sus relaciones.

Bancos y la Responsabilidad Social Empresarial Los bancos cargan con una gran responsabilidad al integrar la RSE en sus operaciones. Algunas de sus acciones son:

Reputación: los bancos pueden generar confianza en accionistas, clientes, y la sociedad en general, al demostrar con sus acciones un verdadero compromiso hacia la responsabilidad social. Está demostrado que las personas tienden a buscar empresas que sean responsables ética y socialmente. A través de operaciones sostenibles, así como transparentes, los bancos consolidan su imagen.

Control de riesgos y sostenibilidad: los bancos tienen la posibilidad, al considerar los posibles impactos sobre el ambiente y la sociedad de sus operaciones, de identificar y mitigar problemas a futuro. Por ejemplo, se pueden mencionar los tratos injustos en el trabajo o acciones que prevengan el cambio climático.

Impulsar el desarrollo social y económico de la sociedad: los bancos pueden invertir en diversos programas de crecimiento comunitario, dar charlas y cursos sobre educación financiera, así como proporcionar jornadas de capacitación laboral. Estas iniciativas impulsan el crecimiento económico de las comunidades, a la vez que mejoran considerablemente la vida de las personas. Por otra parte, pueden apoyar emprendimientos de pequeñas y medianas empresas.

Atracción a jóvenes talentos: la reputación e imagen que logran los bancos a través de la RSE los hace muy atractivos para la nueva generación de trabajadores. Más conscientes de los problemas sociales y ambientales, estas personas se inclinan por aquellas empresas que respetan ambos factores en sus operaciones.

Bi Bank y la Responsabilidad Social Empresarial Bi Bank se ha preocupado por introducir a sus operaciones el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial. Al tener en mente las nuevas generaciones, construyen bases sólidas para el futuro, creando un espacio idóneo para sus trabajadores y clientes.

Derechos humanos Bi Bank se ha caracterizado por garantizar el respeto hacia los derechos humanos, el buen trato con sus trabajadores, clientes y proveedores, así como cumplir diligentemente en asuntos laborales, culturales, sociales y económicos.

Para el 2022, Bi Bank logró cuerdos y contratos con cláusulas de respeto a los derechos humanos, un 99% del personal de Seguridad Corporativa capacitado en los valores de Bi, así como de principios de no discriminación y 0 reclamos por discriminación.

Desarrollo del talento humano Bi Bank se ha enfocado por ser una empresa atractiva para el talento, buscan atraer y retener a jóvenes que deseen compartir los valores y cultura del banco. Desean crear espacios que promuevan la innovación, creatividad, al mismo tiempo que otorgan oportunidades para alcanzar metas personales y profesionales.

Inclusión y educación financiera Bi Bank sabe la importancia de las pymes en el desarrollo de los países, por lo cual ofrece a los clientes diversos productos, oportunidades y educación para cubrir sus necesidades. Los microcréditos han tenido mucho protagonismo en este campo, beneficiando para 2022 a 40,385 clientes y 11,221 mujeres.

Además de los microcréditos, Bi Bank ha respaldado a personas y a pymes en su educación financiera, en la cual se da información de conceptos básicos para manejar sus finanzas y aprender la buena gestión del dinero.

Para 2022, 151,672 asistieron a los talleres de formación financiera, los cuales estudiaron los siguientes puntos: hábitos financieros saludables, herramientas financieras para operar, herramientas financieras para crecer, continuidad del negocio y desarrollo y prosperidad.

Hay que mencionar también las alianzas estratégicas que tiene con universidades y organismos, tanto públicos como privados.

Relacionamiento comunitario Enfocados en la RSE, Bi Bank ha volcado esfuerzos en acciones concretas en diversos puntos importantes de la sociedad: educación, desarrollo comunitario, deporte y salud.

Educación:

Programa “Soy Líder”, formación de liderazgo personal para 6,000 estudiantes y 100 docentes

147 jóvenes beneficiados con educación universitaria

12 jóvenes beneficiados con educación en nivel diversificado

5,501 beneficiados en educación primaria

Deporte:

Se han beneficiado más de 1,500 jóvenes que viven en áreas de riesgo

Salud:

10 operaciones de corazón abierto

Donación de 25 sillas de ruedas

Ayuda económica a 171 niños con problemas auditivos

Desarrollo comunitario:

45 becas académicas jóvenes

15 jóvenes beneficiados con carreras técnicas

65 familias apadrinadas para contribuir a su desarrollo social

Bi Bank es un claro ejemplo de cómo operan los bancos enfocados en la RSE. Ayudar a la comunidad, retener el talento, y finalmente, potenciar el crecimiento del país, son solo algunas muestras de cómo se construye un mejor futuro para todos.