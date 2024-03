Los expertos de Aldu Experience permiten conocer cada rincón de Islandia

La democratización de muchos de los aspectos que envuelven a la sociedad, como por ejemplo, viajar, ha venido dada por el avance de las tecnologías.

Desde hace unos años, cada vez son más las personas que, con tan solo un clic, se embarcan a conocer los países más populares del momento. Descubrir zonas turísticas, cada vez es más fácil, pues al adaptarse a este fenómeno, la competencia en cuanto a agencias de viaje se refiere ha aumentado considerablemente. No obstante, hay otros países que no han permitido que esta industria eclipsara todas las demás, por lo que descubrir sus tierras no es tan fácil. En estos casos, contar con una agencia de viajes especializada en el país, supone todo un reto que, si se consigue, puede ser sinónimo de una experiencia mágica e inolvidable.

Este es el caso de Islandia, una joya en medio del Océano Atlántico que esconde un mundo lleno de maravillas geotérmicas, glaciares imponentes y auroras boreales deslumbrantes. Para llegar a conocer todos los rincones de este paraíso helado, hay que contar con profesionales, como los que forman parte de Aldu Experience. Con un pequeño equipo con base en Reykjavík, esta agencia ofrece viajes personalizados, originales y, sobre todo, especiales.

Islandia, una joya natural por descubrir Para conocer Islandia, hay que hacerlo de la mano de expertos en la naturaleza, pues si este país goza de un rico patrimonio, este es el natural. Visitar un paraje natural no es lo mismo que visitar una ciudad, las cuales están llenas de medios de transporte, señalizaciones y calles asfaltadas para pasear. Para pasar unos días en medio de la naturaleza, hay que conocerla bien; desde qué indumentaria llevar hasta las inclemencias meteorológicas que pudiesen tener lugar. Aldu Experience conoce a fondo la isla, por lo que apostar por cualquiera de sus itinerarios es garantía de seguridad y disfrute. Con opciones de tours de un solo día y tours de varios, Aldu Experience es el aliado clave para vivir experiencias.

Por una parte, al optar por los itinerarios de varios días, los viajeros podrán escoger entre apreciar la famosa Aurora Boreal; dar una vuelta a la isla con una ruta circular; presenciar el solsticio de verano; o, para los más aventureros, descubrir Islandia por libre. Las tres primeras opciones son viajes en pequeños grupos y con un experto encargado de guiar cada paso. No obstante, la última es ideal para aquellos que prefieren hacer su propio itinerario, pero con la tranquilidad de estar en contacto con profesionales que atenderán cualquiera necesidad que les pueda surgir.

Por otra parte, Aldu Experience ofrece excursiones de un día. Estas resultan ideales para explorar un punto en concreto y pasarse horas y horas descubriendo todo lo que el lugar tiene por contar. En este sentido, esta agencia ofrece la oportunidad de llevar a cabo un tour por el Círculo Dorado, otro por el Círculo Plateado y, finalmente, un tour por la costa del sur. Sea cual sea la actividad escogida, los profesionales de Aldu Experience se encargarán de hacer de esta una aventura inolvidable.

Tours privados y flexibles que se adaptan a los diferentes intereses Una de las ventajas que ofrece viajar es la oportunidad de conocer gente durante el viaje. A pesar de que Aldu Experience ofrece experiencias privadas, sus tours suelen estar pensados para grupos reducidos, de unas 6 a 8 personas, aproximadamente. Viajar en pequeños grupos ofrece una experiencia íntima y enriquecedora. Al contar con compañeros de viaje, se fomenta la conexión entre los viajeros y con el destino, permitiendo una interacción más cercana con la cultura local y la naturaleza.

Además, Aldu Experience ofrece, igualmente, flexibilidad en el itinerario, adaptándose a los intereses individuales y tratando de adaptarlos al plan conjunto. Una atención personalizada, asegurando una experiencia exclusiva y memorable.