Las pestañas de acento de Double S Beauty que consiguen resaltar la belleza natural

Double S Beauty, la marca de maquillaje española que, bajo la dirección de su fundadora Anna Barba, ha conquistado los corazones de su comunidad gracias su cercanía y autenticidad y a su compromiso con la calidad. Recientemente, ha anunciado su última colaboración con la talentosa maquilladora y creadora de contenido en redes sociales, Crys Brunet. Juntas, han dado vida al complemento perfecto para cualquier maquillaje: The Magic Touch Lashes.

Uniendo fuerzas con Crys Brunet Esta colaboración es el siguiente paso en el viaje de la marca hacia la excelencia y la innovación... Crys Brunet, conocida por su estilo único y sus consejos de maquillaje prácticos, comparte su entusiasmo por este emocionante lanzamiento: "¡Mis reinas! No subestiméis el poder de una 'pestaña mágica'. He querido crear estas pestañas para vosotras porque con un simple gesto son capaces de elevar vuestro look a niveles místicos tanto si os habéis hecho un súper makeup como si vais a cara lavada".

Las pestañas ideales para un toque mágico The Magic Touch Lashes son pestañas de acento diseñadas para aportar intensidad a cualquier mirada. Colocadas al final del ojo, dan un efecto de ojo rasgado, abierto y elegante. Su forma de abanico se integra perfectamente con las pestañas naturales, ofreciendo un acabado natural y sin esfuerzo.

Estas pestañas postizas son veganas, fabricadas con fibras sintéticas que imitan el pelo de visón blanco y son increíblemente fáciles de colocar gracias a su forma y flexibilidad.

Hay que aplicar rímel a las pestañas naturales, enfocándose en las cercanas al lagrimal y al centro del ojo. Luego, retirar suavemente la pestaña de la base y aplica una fina capa de pegamento de pestañas a las pestañas postizas. Deja secar unos segundos antes de aplicarlas encima de las pestañas naturales, colocándolas de la mitad del ojo hacia fuera. Se debe mantener presionando unos segundos hasta que queden fijas. Si queda algún espacio entre las pestañas y las pestañas postizas, se puede rellenar con un eyeliner negro.

Es importante señalar que estas pestañas de acento no son de un solo uso. Esto quiere decir que, después de utilizarlas, se pueden limpiar suavemente para quitar el pegamento, dejarlas secar y volverlas a guardar.