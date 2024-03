AICAD ofrece 50 becas para estudiar el Máster Oficial en Informática Forense y Riesgos Digitales

En el mundo actual, digitalizar los negocios y las marcas no es una opción si se quiere tener éxito, sin importar el sector al que se pertenezca.

Sin embargo, si no se tienen las medidas adecuadas para proteger los sistemas digitales, se puede ser una presa fácil de cualquier ataque cibernético y tener grandes consecuencias. En respuesta a esta necesidad y como parte de su apuesta por ayudar a quienes desean estudiar ciberseguridad, AICAD Business School está entregando 50 becas para el Máster Oficial en Informática Forense y Riesgos Digitales. Con esta formación, los estudiantes podrán tener una formación integral en informática Forense y Riesgos Digitales.

Realizar un máster oficial en informática forense y riesgos digitales en AICAD Business School gracias a sus becas Se trata de un programa completo en el que se enseña una variedad de áreas de la ciberseguridad que le permitirá al estudiante enfrentar todos los desafíos del ciberespacio. El máster incluye informática forense, análisis de dispositivos móviles, tecnologías de ciberseguridad avanzadas y seguridad informática. Con estos estudios, el alumno no solo dispondrá de las bases teóricas necesarias, sino que obtendrá las habilidades que requiere para la investigación de delitos informáticos, gestionar correctamente los riesgos cibernéticos, mitigar amenazas digitales y estar al frente de entornos de seguridad de la información. De esta forma, contará con las prácticas suficientes, dirigidas por profesionales del sector, para enfrentar casos en el mundo real. Un aspecto interesante del programa es que no solo se concentra en aspectos de la seguridad informática actual, sino que aborda temas de tecnologías emergentes tales como la inteligencia artificial y el blockchain y habilidades interpersonales como el liderazgo, la gestión del tiempo, la comunicación y trabajo en equipo. Con ello, AICAD pretende dar una formación plena que prepare a los estudiantes para el futuro, focalizando al candidato en las herramientas que están emergiendo y dominando el sector tecnológico en la actualidad.

Estudios avanzados e igualdad de oportunidades Durante toda su trayectoria en la educación, AICAD Business School se ha posicionado como una institución de estudios de alta calidad. El máster en informática forense y riesgos digitales es una muestra de ello, siendo uno de los programas de formación más punteros más completos del sector, dirigido por directivos y profesores destacados. Por otro lado, la institución busca incluir a un público variado para acceder al programa. Por ello, el máster abre la oportunidad para que se forme una variedad de estudiantes talentosos, ayudando a tener una diversidad de perspectivas y experiencias enriquecedoras para todo el grupo. Gracias a ello, se desarrollará un ambiente de crecimiento, colaboración e innovación único.

Cabe destacar que con la aprobación de este máster, el estudiante tendrá una variedad de salidas profesionales muy amplia y estará capacitado en una de las profesiones con mayor demanda en la actualidad, bajo el sello distintivo de la excelencia educativa que ofrece AICAD Business School.