El futuro del mantenimiento: Schaeffler presenta la combinación de servicio digital y personal

Schaeffler Virtual Fitter ofrece un servicio de montaje remoto fácil y rápido. Seguridad adicional y monitorización de la energía mediante el análisis de las señales eléctricas utilizando las soluciones de ECO-Adapt. Reducción de los costes de ciclo de vida y recursos gracias a la remanufactura de rodamientos Del 21 al 22 de febrero de 2024, la maintenance de Dortmund, la feria más importante de Alemania para el mantenimiento industrial, ofreció a sus visitantes una perspectiva que abarca todo el abanico de opciones de mantenimiento industrial bajo el lema principal "Predictive Maintenance: Next Generation" (Mantenimiento predictivo: la nueva generación). Por medio de sus Lifetime Solutions, Schaeffler presentó en el stand 4-C30 su amplia gama de productos, servicios y soluciones en los ámbitos de montaje, condition monitoring y remanufactura de rodamientos. El enfoque se centró en los servicios para clientes que deseen garantizar la capacidad funcional y aumentar la duración de vida útil de sus rodamientos y máquinas.

"Los equipos de mantenimiento se enfrentan a una gran variedad de desafíos para asegurar el funcionamiento fluido y sin contratiempos de sus máquinas", dijo Sebastian Mergler, responsable de Product Marketing Schaeffler Lifetime Solutions, y añadió: "La digitalización y la inteligencia artificial son herramientas importantes para el mantenimiento moderno, pero nuestros clientes todavía quieren tener un partner ‘real’ a su lado. Por este motivo presentamos en la feria maintenance nuestro amplio portafolio de servicios, y nos centramos en una combinación de soluciones digitales y asesoramiento personal con nuestro Virtual Fitter, por ejemplo".

Nuevo servicio de montaje remoto para las tareas de mantenimiento

Entre el 10 y el 20 % de todos los fallos de los rodamientos son causados por operaciones de montaje y desmontaje incorrectas, por lo que es fundamental realizar un mantenimiento preciso. Por esta razón, Schaeffler integró el Virtual Fitter en su portafolio de servicios de montaje a finales de 2023. Con la ayuda de gafas de realidad aumentada, los expertos mundiales de Schaeffler pueden proporcionar asistencia en el montaje de rodamientos en tiempo real sin que se requiera su presencia in situ. En caso de necesidad, los clientes pueden decidir si desean utilizar el servicio de montaje remoto, en lugar de que los servicios se presten en sus instalaciones; inmediatamente reciben en préstamo unas gafas de realidad aumentada, que pueden llevar durante la inspección de su máquina.

Un técnico de montaje de Schaeffler recibirá una imagen completa del estado de la máquina a través de una transmisión en directo y podrá dar instrucciones específicas y mostrar información importante en el campo de visión del cliente. El servicio de montaje remoto ahorra hasta un 50 % en costes, en comparación con un servicio prestado en las instalaciones del cliente, y permite que se le transfieran los conocimientos de forma más rápida.

Las soluciones de ECO-Adapt completan la gama OPTIME

En su stand ferial, Schaeffler también presentó la gama de productos ECO-Adapt, que permite que los clientes monitoricen sus accionamientos eléctricos y su consumo energético. Además del OPTIME condition monitoring, que facilita un mantenimiento predictivo basado en el análisis de señales de datos de vibración y temperatura, el producto PredictAdapt proporciona información relacionada con el estado basada en el análisis de señales eléctricas. De este modo, Schaeffler ha ampliado su portafolio de servicios de monitorización para integrar la monitorización del estado eléctrico y minimizar el riesgo de avería de los componentes eléctricos. Asimismo, PowerAdapt proporciona información sobre el consumo eléctrico, no solo en las máquinas eléctricas rotativas.

Mantenimiento sostenible y rentable mediante la remanufactura

El estado de los rodamientos tiene una influencia significativa en todo el proceso de producción, por lo que las soluciones de condition monitoring desempeñan un papel crucial. En el stand, los visitantes interesados obtuvieron información sobre los servicios que prestan los expertos de Schaeffler en el campo del condition monitoring, desde el diagnóstico remoto, hasta la determinación de la causa de los problemas de las máquinas aplicando diversos métodos de medición directamente en la máquina, así como la endoscopia. Los visitantes del stand también se pudieron informar sobre las numerosas ventajas del reacondicionamiento de rodamientos mediante los servicios de remanufactura. La remanufactura de los rodamientos existentes permite reducir las emisiones de CO2 en hasta un 95 % en comparación con los rodamientos nuevos, así como ahorrar material y energía. Además, permite alcanzar un alto grado de flexibilidad, ya que se consiguen plazos de entrega más cortos. Andreas Krieg, Product Manager Schaeffler Remanufacturing Services, habló de estas y otras ventajas en una presentación sobre la remanufactura de rodamientos que tuvo lugar el jueves, 22 de febrero (SolutionCenter, pabellón 4, de 14.00 a 14.30 horas).