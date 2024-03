MiddleGround Capital cierra la adquisición del proveedor global de servicios de ingeniería IT8, con sede en España

IT8 es una empresa independiente líder en servicios de ingeniería que ofrece servicios de programación, ingeniería mecánica y eléctrica, y construcción MiddleGround Capital, sociedad de capital riesgo con vocación operativa que realiza inversiones de control en empresas de distribución industrial y especializada de tipo B2B del mercado medio con sede en Norteamérica y Europa, ha anunciado hoy la adquisición de IT8 (la 'Empresa'), una empresa independiente líder en servicios de ingeniería mecánica y eléctrica, así como de programación y control.

Con sede en Valencia (España), IT8 ofrece servicios de ingeniería de programación, mecánica y eléctrica, así como servicios de instalación e in situ, tanto en el mercado europeo como en el americano. Fundada en 2004, la empresa ofrece servicios de ingeniería de automatización de líneas para los sectores de la automoción y la intralogística, con especial atención a las líneas de soldadura Body in White ('BIW') que prestan servicio a los fabricantes de equipos originales tanto directamente como en colaboración con empresas de automatización o integración de sistemas. Además de su sede central en España, IT8 atiende a clientes clave en cinco ubicaciones globales en España, Estados Unidos, México, Alemania e India.

"Conforme la industria avanza en sectores de mayor ingeniería como la e-movilidad, aumenta la necesidad de capacidades de automatización más complejas y técnicas", afirma John Stewart, socio gerente de MiddleGround. "En nuestra opinión, el equipo altamente técnico de IT8 está bien posicionado para adaptarse y adoptar estas tendencias, teniendo en cuenta su probada trayectoria y su posicionamiento único entre los integradores de sistemas".

Con cerca de 2.000 millones de dólares estadounidenses de mercado potencial de servicios de ingeniería subcontratados, IT8 cuenta con el apoyo de sólidos motores de crecimiento subyacentes dentro de un sector altamente fragmentado. Gracias a su experiencia operativa, MiddleGround trabajará junto a IT8 para seguir ampliando la oferta de servicios más allá del sector del automóvil a otros mercados clave como la intralogística, los vehículos comerciales y el sector aeroespacial. Por otra parte, se prevé que los ingresos estimados en el mercado de los vehículos eléctricos («VE») aumenten a una tasa de crecimiento de dos dígitos. La programación de PLC ('controlador lógico programable') y la programación de robots, así como el diseño mecánico y las instalaciones eléctricas, conformarán el elemento central de la creación de capacidad adicional necesaria para satisfacer el exceso de demanda previsto y hacer frente a su crecimiento.

"Nuestro equipo adopta un enfoque creativo y ha trabajado con ahínco durante las dos últimas décadas para contar con el reconocimiento por su excelencia en la atención al cliente, hecho con el que hemos conseguido que nuestra base global de clientes continúe trabajando con nosotros", señala Salvador Sapiña, consejero delegado de IT8. "Confiamos en que MiddleGround será un gran socio que nos guiará en esta próxima etapa de expansión en la que definiremos los principales motores de crecimiento en el ámbito de la automatización industrial y en la que seguiremos ampliando nuestro sólido proceso de fabricación".

La incorporación de IT8 a la cartera de MiddleGround marca la continuación del compromiso de la empresa con su filosofía de movilidad, que se caracteriza por la electrificación y la electrónica de alta complejidad dentro del espacio de la movilidad. Esta área de interés se centra en la llegada de los vehículos eléctricos, así como en las tecnologías autónomas y conectadas. En este sentido, IT8 está impulsando la innovación dentro del espacio de la movilidad, participando en la electrificación de la cadena cinemática y en las tendencias de aligeramiento.

"Nos complace anunciar esta adquisición, que supone nuestra segunda operación de plataforma en Europa, porque significa nuestro compromiso continuado con la creación de valor dentro de nuestras principales áreas de especialización en Europa. Estamos deseando colaborar estrechamente con el equipo especializado de IT8 y ofrecerles las herramientas necesarias para beneficiarse de las tendencias subyacentes del sector dentro de un mercado disperso", explica Alex van der Have, director general del equipo de transacciones de la UE de MiddleGround. "Al asociarnos con IT8, podremos llegar a nuevos clientes en áreas clave de crecimiento y, al mismo tiempo, atender mejor las necesidades más complejas de nuestra base de clientes actual".

Acerca de IT8

Fundada en 2004 y con sede en Valencia (España), IT8 es una empresa independiente líder en servicios de ingeniería que ofrece servicios de programación, ingeniería mecánica y eléctrica, y construcción. IT8 proporciona soluciones integradas de ingeniería, personal cualificado, un enfoque creativo y un proceso de fabricación sencillo, fiable, escalable y sólido. IT8 presta sus servicios directamente a los fabricantes de equipos originales o a través de asociaciones con empresas de automatización o integración de sistemas. Más información en: https://www.it8-e.com/.

Acerca de MiddleGround Capital

MiddleGround Capital es una sociedad de capital riesgo con sede en Lexington, KY, con más de 3.500 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados. MiddleGround realiza inversiones de capital de control en empresas de distribución industrial y especializada de tipo B2B del mercado medio. MiddleGround trabaja con las empresas de su cartera para crear valor a través de un enfoque operativo práctico y colabora con sus equipos directivos para apoyar estrategias de crecimiento a largo plazo. Más información en: https://middleground.com/.