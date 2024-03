LEGO revela que 3 de cada 5 niñas se sienten presionadas por los mensajes de perfección y los prejuicios lingüísticos

El Grupo LEGO ha dado a conocer los resultados de una nueva investigación mundial sobre las tendencias sociales que afectan a la confianza creativa de los niños. El estudio concluye que la presión de la perfección y el vocabulario cotidiano suponen un riesgo, sobre todo para las niñas, que les impide desarrollar todo su potencial creativo. Adaptar el lenguaje ayudaría a forjar un futuro mejor para las niñas, y esa es la realidad donde el Grupo LEGO quiere poner el foco.

En un estudio realizado con más de 61.500 padres y niños de entre 5 y 12 años de 36 países (incluido España), los datos reclaman un cambio social para garantizar que las niñas puedan cumplir sus aspiraciones creativas y jugar de forma imparable.

De este se desprende que, con estas edades, tres cuartas partes (76%) de las niñas se sienten seguras de su creatividad, pero esto disminuye a medida que crecen y dos tercios se sienten a menudo preocupadas por compartir sus ideas. A esto se añade el peso del perfeccionismo y la ansiedad por cometer errores (72%). Además, los padres están de acuerdo: el 71% afirma que las niñas son más propensas que los niños a frenar el desarrollo de sus ideas debido a estas presiones.

Un dato importante en torno a la confianza es el que revela que los padres españoles de niñas de 9 a 12 años creen que a ellas también les gusta mucho más probar nuevas ideas o formas (41%), que a los niños. Sucede lo mismo con la atención que ellas prestan al esfuerzo frente al resultado (33%), o en lo que se refiere a establecer metas más altas que sus compañeros (21%), lo que demuestra cómo las niñas españolas muestran su creatividad y curiosidad.

La presión de la perfección Más de 3 de cada 5 niñas afirman sentirse presionadas por los mensajes de perfección de la sociedad. Aunque se trata de una preocupación para todos los niños, tanto padres como hijos reconocen que las niñas se enfrentan a mayores presiones por ser perfectas y se preocupan más por no cometer errores: el 75 % de los padres afirma que las niñas se enfrentan a una mayor presión que los niños, y el 62% de los niños cree que se espera que las niñas sean más perfectas que ellos.

En este sentido, para las niñas españolas de 6 a 12 sus preocupaciones se centran en 'ser buena en el colegio' y 'tener buenos modales', y estos objetivos también ejercen la mayor presión sobre ellas según datos del estudio. Más del 60 % de estas niñas tiene entre sus objetivos "ser buena en la escuela" frente al 52 % de los niños. Son los padres y madres de niñas de 9 a 12 años los que piensan que 'ser buena en el colegio' (66%) y 'ser considerada guapa' (43%) aparecen con más frecuencia en la lista de los objetivos de sus hijas.

La importancia del lenguaje en la sociedad Para evitar este sentimiento de las niñas, cambiando el lenguaje se puede ayudar a cambiar el futuro. El estudio demuestra que el lenguaje cotidiano impide a las niñas expresarse libremente de forma creativa. De hecho, casi dos tercios de las niñas de entre 5 y 12 años afirman que el lenguaje que oyen les hace preocuparse por cometer errores o refuerza la necesidad de ser impecables.

Más concretamente, la sociedad es 7 veces más propensa a atribuir términos como "dulce", "bonita", "linda" y "hermosa" exclusivamente a las niñas. Mientras que términos como "valiente", "guay", "genio" e "innovador" tienen el doble de probabilidades de atribuirse exclusivamente a los chicos. En lo que se refiere al lenguaje que más se usa en los medios de comunicación españoles para referirse a las mujeres, hay ciertas palabras que aparecen con más frecuencia: "Charlatana", "Divertida", "Creativa”, “Servicial", "Empática" y "Perfecta". Por su parte, las palabras usadas con más frecuencia para describir a los hombres son "Educado", "Arriesgado", "Divertido" y "Creativo" e "Independiente".

La creatividad es para todos Los datos también descubren que más de la mitad de los niños y niñas creen que los adultos escuchan más las ideas creativas de los niños que las de las niñas. El 68% de los padres también está de acuerdo en que la sociedad toma más en serio a los hombres creativos que a las mujeres.

Con el video "More than perfect" (Más que perfecta), el Grupo LEGO explora el efecto que el lenguaje puede tener en la confianza creativa de las niñas, mientras se enfrentan a dos retos diferentes, y se refleja en los resultados de la investigación global. Además, se recogen reflexiones impactantes de las niñas y las reacciones de sus padres.

"El Grupo LEGO está comprometido con la igualdad de género y anima a que las niñas rompan con estereotipos de género obsoletos a través de diferentes iniciativas y campañas, y esta pone en valor la creatividad, una de las cualidades más valoradas para el futuro profesional de los pequeños. A través de la construcción y la reconstrucción, se crea un cimiento para la confianza creativa, el coraje y la autoestima. Y esto es clave, porque cuando las niñas tienen el espacio y la libertad para expresarse plenamente, son imparables. Son inventoras juguetonas, científicas curiosas, soñadoras atrevidas y aventureras audaces, y eso es exactamente lo que celebra nuestro movimiento, Jugar sin límites", afirma Pilar Vilella, Brand director del Grupo LEGO para España, Francia y Portugal.

Recursos e iniciativas El Grupo LEGO se compromete a inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. Junto con sus colaboradores y expertos del sector, la compañía se compromete a seguir poniendo el foco en este problema y ayudar a romper los estereotipos y prejuicios sociales que limitan el potencial creativo. Esto incluye poner el foco en la inclusión y la igualdad de género en todos sus productos y contenidos con el apoyo del Instituto Geena Davies sobre Género en los Medios.

Para ayudar a defender la creatividad de las niñas, el Grupo LEGO está lanzando la mayor campaña de su historia para celebrar a las niñas y sus mundos creativos. Como parte de este proyecto, se ha introducido una serie de emocionantes talleres de creatividad gratuitos en tiendas LEGO y en LEGO.com, dirigidos a jóvenes creadoras de entre 6 y 12 años. Desarrollados para mostrar el poder de la libertad creativa, los talleres de construcción se centran en entretenimiento, espacio, juegos, sueños e imaginación, y tendrán lugar a lo largo de todo el año, empezando este mes de marzo.

Para ayudar a los padres con consejos divertidos para apoyar el desarrollo creativo, el Grupo LEGO ha desarrollado una nueva guía de "10 pasos para fomentar la confianza creativa" en colaboración con Jennifer Wallace, investigadora de paternidad formada en Harvard y autora de bestsellers.

Descubrir los infinitos mundos para crear con ladrillos LEGO® y jugar sin límites con las diferentes líneas: de LEGO® Friends, LEGO® Animal Crossing™, Disney, Minecraft®, Botánica, LEGO® Classic, LEGO® DREAMZzz y Creator 3en1 como parte de Play Unlimited aquí.