La Justicia libera de una deuda de 109.000 euros a una vecina de El Hierro

A través de la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho de abogados Canarias Sin Deuda ha llevado a cabo la tramitación del proceso que ha concluido con la cancelación total de la deuda de esta madre de El Pinar con dos hijos a su cargo

La Justicia da una nueva oportunidad a una vecina de El Pinar, en El Hierro que llegó a acumular 109.000 euros de deudas. El despacho de abogados Canarias sin Deuda ha tramitado el caso que ha concluido con la cancelación de la totalidad de la deuda que una mujer divorciada y con dos hijos que dependen de sus ingresos, había adquirido al contratar préstamos y productos financieros con distintas entidades financieras para hacer frente a sus gastos diarios.

Las dificultades económicas de la mujer empezaron al perder su trabajo tras 10 años empleada como dependienta en un comercio y ante los obstáculos para acceder a un puesto de trabajo estable fue encadenando contratos de escasa duración y largos períodos en paro. En esta situación tuvo que recurrir a nuevos créditos para pagar otras deudas anteriores, incrementando paulatinamente su nivel de endeudamiento, perdió su vehículo para cubrir deudas y tuvo que dejar su vivienda y trasladarse con sus hijos al domicilio materno. Cuando agotó la prestación por desempleo, tuvo que declararse insolvente y recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explica la abogada de Canarias Sin Deuda, Simone Panzanelli “Se trata de un caso muy complejo, con una alta cantidad de deuda, arrastrada a lo largo de mucho tiempo en el que la afectada había intentado por todos los medios hacer frente diligentemente a los pagos. Desde Canarias Sin Deuda recomendamos siempre tomar medidas para recuperar la estabilidad económica antes de que la situación derive en una espiral de deuda inasumible. En el caso de la mujer se cumplían todos los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y ahora es posible para ella un nuevo comienzo”.

La señora conoció la Ley de Segunda Oportunidad a través de un familiar. En un momento en el que ya no tenía otras soluciones y no podía recurrir a financiación externa decidió recurrir al asesoramiento especializado de Canarias Sin Deuda y empezó las gestiones para la cancelación de su deuda. Reconoce que el proceso es complejo, debido a la presión de los acreedores que reclaman su pago, pero reconoce que, con ayuda, profesional es posible salir adelante. “Los abogados de Canarias Sin Deuda siempre estaban al tanto de todo, me informaban y me indicaban los documentos que tenía que presentar, hasta que, por fin, me dieron la gran noticia”, explica.

