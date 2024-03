CNLPRO Reformas se une con respeto al Día Internacional de la Mujer

En el competitivo mundo de las reformas, destacar por un compromiso genuino con el bienestar y la igualdad no es común. Sin embargo, en Barcelona, surge una empresa que va más allá de las reformas de espacios: CNLPRO Reformas ha internalizado la idea de que su labor no solo transforma casas, sino que impacta vidas.

Este enfoque distintivo los coloca en una posición única dentro del sector. CNLPRO Reformas no es simplemente una empresa de reformas; es una firma con un propósito auténtico, buscando establecer una conexión significativa con sus clientes desde el primer contacto. Como proreformistas, llevan su compromiso más allá de los proyectos, impactando positivamente no solo en sus clientes sino también en la comunidad.

Este compromiso les ha permitido consolidar acciones en pro de la inclusión y la diversidad en la sociedad. Promover una cultura que fomente la igualdad de oportunidades no es convencional en el ámbito de las reformas, pero CNLPRO Reformas lo ha convertido en una piedra angular de su identidad. A pesar de no ser una asociación común entre empresas de reformas y responsabilidad social, CNLPRO Reformas, además de ser expertos en reformas integrales y parciales, destaca por su compromiso tangible tanto en el ámbito interno como externo.

El compromiso social: más allá de las reformas En CNLPRO Reformas, comprenden que tener un equipo inclusivo, equitativo y respetuoso no solo beneficia internamente, sino que también repercute positivamente en la sociedad, y se refleja en su trato con los clientes. Conscientes de la desigualdad en el ámbito laboral, la empresa se ha propuesto promover el cambio, reafirmando su compromiso con la igualdad de género y asegurando que las oportunidades laborales estén al alcance de todos.

CNLPRO Reformas: apoyo integral al 8M En 2024, CNLPRO Reformas se suma al apoyo al Día Internacional de la Mujer - 8M, pero con una perspectiva única. La empresa, conocida por dar vida a las ideas de sus clientes, ha llevado esa filosofía a su iniciativa del Día de la Mujer. El equipo de RSC explica que su objetivo es generar un impacto adicional a sensibilizar sobre la realidad de la violencia que muchas mujeres enfrentan en España.

Durante todo marzo, realizarán una recaudación de fondos, donando la totalidad a Hèlia Dones, una asociación sin ánimo de lucro que apoya, recupera y empodera a mujeres víctimas de violencia machista.

CNLPRO Reformas: un compromiso continuo Además, la empresa llevará a cabo acciones internas para sensibilizar a sus empleados. Aunque ya cuentan con un equipo central en el que el 53 % son mujeres, CNLPRO Reformas reconoce la importancia de continuar mejorando. Mediante encuestas anónimas, evalúan la percepción de los empleados sobre la inclusión, el respeto y el espacio para las mujeres en la empresa y el sector. Esto permite un análisis constante y da voz al equipo de manera libre y sin restricciones.

Según los resultados de su última encuesta en 2024, el equipo de CNLPRO Reformas tiene una percepción positiva de las oportunidades igualitarias y la inclusión de perspectivas de género. Pero también revelan que aún persisten estereotipos en el sector, limitando a las mujeres en roles más diversos.

CNLPRO Reformas, lejos de conformarse, trabaja para generar un cambio duradero. Más allá de las encuestas y acciones internas, la empresa está buscando y trabajando en iniciativas concretas para fomentar la participación activa de mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Acciones como reeducación a empleados, jornadas de sensibilización, alianzas futuras con instituciones que inspiren a más mujeres a considerar una carrera en el sector de las reformas, son acciones en las que CNLPRO Reformas se plantea implementar para continuar mejorando y generando cambio. Siendo conscientes de que el cambio más significativo se logra de manera colectiva. Empresas, profesionales y la sociedad en general están llamados a formar parte activa de un cambio que va más allá de las palabras.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, CNLPRO Reformas invita a unirse a su causa, apoyando la recaudación de fondos y participando en la construcción de un sector más inclusivo y diverso. La transformación comienza con pequeños gestos, y cada contribución es un paso hacia un cambio duradero. CNLPRO Reformas, continuará trabajando de manera transversal, en la mejora y fortalecimiento de cada uno de sus compromisos, mientras continúa trabajando por la satisfacción de sus clientes en todos sus proyectos de reformas, diseño de interiores, rehabilitaciones y arquitectura.