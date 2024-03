Talleres de coctelería temáticos con ESCOM

La coctelería es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años, ya que se trata de un trabajo infaltable para cualquier ciudad del mundo.

A través de los cócteles no solo se puede aprender absolutamente todo sobre tragos exóticos y bebidas de gran calidad, sino que también se consigue transmitir amor y pasión por la identidad cultural y local de una provincia o país (la coctelería resulta clave para conectar con las raíces de un sitio en particular).

Desde ESCOM, la Escuela de Coctelería de Madrid, disponen de talleres de coctelería temáticos que sirven como puntapié inicial para acercar el mundo coctelero a la población. Estas experiencias son altamente novedosas, divertidas y populares.

Qué talleres temáticos se pueden hacer con ESCOM Los talleres temáticos que se dictan en la institución ESCOM son múltiples e incluyen una amplia variedad de preferencias y gustos.

Entre los más valorados por el público se encuentra el Taller de Coctelería que se celebra los viernes por la tarde. Una experiencia que han puesto de moda en Madrid donde aprender a elaborar 3 cócteles de carta internacional mientras te lo pasas genial. Otra opción es el Taller de Tequila con Rancheras, donde los protagonistas tienen la oportunidad de conocer a la perfección una de las bebidas más famosas de México y del resto del mundo: el tequila. En esta experiencia, los participantes se adentran en la cultura mexicana, y aprenden a elaborar coctelería con tequila premium Cazcabel acompañada por las tradicionales músicas rancheras.

Otro de los talleres temáticos de coctelería más elegidos por el público es el taller de coctelería: La Movida Madrileña. En este taller las personas tienen la oportunidad de conocer los secretos del movimiento cultural de los 80 más famoso a través de los cócteles que se sirvieron en esa década prodigiosa.

La coctelería como método para conectar con las raíces de un país, provincia, o ciudad No solamente se puede conectar con un país, provincia o ciudad a través de la gastronomía, los bellos paisajes o la riqueza arquitectónica, sino que también es posible hacerlo mediante la coctelería.

Esta es la intención de los talleres temáticos de coctelería de ESCOM, donde los amantes de los cócteles tienen contacto directo con bebidas muy valoradas a nivel cultural como el tequila, el pisco sour y los vermuts.

Desde ESCOM, que tiene como profesores a julio de La Torre, Andrés Venegas y Koke Morán, trabajan día a día para transmitir amor, pasión y arraigo cultural a través de talleres temáticos simples, cortos, originales y 100 % profesionales.