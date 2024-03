Cómo una pequeña empresa textil ha revolucionado el sector de la ropa personalizada y los regalos publicitarios

A veces, la vida da muchas vueltas, y a todos les cambió por completo un fatídico mes de marzo de 2020.

Se lo pueden decir al equipo de Promotion Lab, una empresa vizcaína nacida en el año 2015 y al que la pandemia obligó a reinventarse. No por gusto, sino por necesidad.

La planificación de la empresa, capitaneada por Guillermo Villanueva, bilbaíno de nacimiento y valenciano de adopción, saltó por los aires debido a la pandemia. Acababa de ser seleccionada por Lanzadera, la mayor aceleradora de empresas del país, para potenciar su marca de ropa ecológica Bonealive, centrada en la producción de textiles orgánicos y respetuosos con la naturaleza.

Sin embargo, a raíz de los sucesivos confinamientos y las dificultades que todas las empresas tuvieron que afrontar para mantener su actividad, se encontraron con que el público que adquiría todas sus colecciones hasta agotarlas estaba en pijama en sus respectivos domicilios y sin saber cuando acabaría aquella pesadilla en la que se vieron envueltos.

A veces, cambiar es una cuestión de supervivencia y ellos tuvieron claro que no podían quedarse de brazos cruzados esperando a que la situación mejorase. Les iba la vida en ello.

Aprovecharon la etapa de confinamiento y el teletrabajo para rehacer y repensar su negocio desde cero y consiguieron, pese a las adversidades, crecer más que ningún año.

Tal y como revelan fuentes de la misma empresa: “El conocimiento ya lo teníamos, lo que nos faltaba era un público objetivo que adquiriera los productos que éramos capaces de fabricar”, por lo que decidieron crear una segunda marca, llamada Promotion Lab, bajo la cual empezaron a ofrecer sus servicios de fabricación textil y uniformidad a las diferentes empresas que por aquel momento todavía podían mantener su actividad.

En palabras de su consejero delegado: “Vimos que era necesario un cambio radical de concepto en un momento tan complicado y lo que nos pareció más adecuado fue pivotar hacia la fabricación de ropa personalizada para empresas en lugar de mantener el foco en un negocio B2C. El trabajo en sí era el mismo y ya teníamos numerosos proveedores y fabricantes textiles con los que éramos capaces de cubrir todas las necesidades de los clientes y crear absolutamente cualquier producto, solo nos faltaba enfocar bien el tiro a los canales adecuados para no fallar”.

De esta manera y con su nueva identidad corporativa creada en tiempo récord, comenzaron a ofrecer sus servicios a diferentes empresas del país. Entre sus primeros clientes, destacan Iberdrola o Grupo Restalia, para los que desarrollaron toda la uniformidad de sus nuevas marcas por aquel entonces, Pepe Taco y Panther Juice & Sandwich Market.

A medida que fueron pasando los meses, vieron que la decisión que habían tomado era la correcta y que la empresa retomaba el rumbo de crecimiento que había mantenido antes del inicio de la pandemia, por lo que decidieron redoblar su apuesta.

La ropa personalizada como llave del éxito Haciendo referencia a sus palabras, descubrieron que la clave de todo radicaba en “hacer fácil lo difícil” y ofrecer un servicio integral que permitiera a sus clientes olvidarse de los dolores de cabeza de tener que gestionar las relaciones con numerosos proveedores. Por eso, decidieron seguir ampliando el negocio y especializarse en todo lo relativo a la imagen corporativa y el branding para empresas.

Hoy, cuatro años después, han crecido exponencialmente y cuentan con diversas líneas de negocio, todas pensadas en satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, tal y como indica su CEO: “Vimos que numerosos clientes textiles nos preguntaban también por artículos de merchandising personalizado o por el suministro de equipos de protección individual, por lo que tenía todo el sentido del mundo abrir nuevas verticales para seguir ofreciendo la comodidad de gestionar todo a través de un único interlocutor que cubriera todas sus necesidades de branding y de suministros”.

2024, el año de la consolidación definitiva Desde la propia empresa, explican que su cambio ha sido una evolución natural de su actividad original y que ahora, para este 2024, se presentan numerosos retos y oportunidades que no están dispuestos a desaprovechar.

Comentan que acaban de lanzar su propio e-commerce, donde los clientes pueden encontrar una gran variedad de productos de ropa personalizada y ropa laboral, entre los que se incluyen un amplio abanico de opciones ecológicas pensadas para ofrecer una alternativa premium tanto para la uniformidad de las empresas como para todos aquellos interesados en crear su propia marca de ropa.

También ofrecen la posibilidad de adquirir productos de merchandising totalmente fabricados a medida y en exclusiva para cada cliente. Según ellos: “Las fabricaciones a medida son una de nuestras especialidades y nos permiten llevar la imagen de una marca al siguiente nivel. Es uno de los factores que nos diferencian de la competencia y cada día somos capaces de fabricar más productos sin limitaciones en cuanto a colores, tejidos, marcajes, etc., por lo que iremos ampliando la gama de opciones disponibles para cubrir todas la demandas que hemos podido detectar al realizar nuestro trabajo”.

Lo cierto es que estos productos de merchandising que fabrican, como bolsas de tela personalizadas, tazas publicitarias baratas o gorras personalizadas bordadas, se pueden encontrar en los sitios más insospechados: museos, gimnasios, aerolíneas…, y todos tienen el denominador común de estar fabricados por Promotion Lab.

Es normal que destaquen que este es su momento, con un equipo que crece año a año y unas cifras de facturación que les permiten afrontar con solvencia nuevos retos y dar el salto a nuevos mercados o conquistar nichos que en su momento dejaron de lado: “Pretendemos relanzar en este 2024 nuestra marca de ropa ecológica porque creemos que todo el conocimiento adquirido nos va a permitir ofrecer un producto redondo que cubra diferentes necesidades y, sobre todo, trasladar un mensaje de sostenibilidad, ya que no es necesario comprar más, sino comprar ropa de calidad, ya que esta tiene una mayor durabilidad y eso es algo más que positivo para el medioambiente”.

Se les ha preguntado por las novedades que tendrán a futuro, pero han indicado que es uno de sus secretos mejor guardados y que lo descubrirán a partir de este mes de abril.