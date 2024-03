Ingeniero/a de desarrollo software y Jefe/a de venta, los profesionales más demandados mejor retribuidos de la Automoción

Adecco Automotive analiza las remuneraciones del sector de la automoción en España, centrándose en las diez posiciones más demandadas en estos momentos, así como su situación actual y previsiones de futuro. Remuneraciones medias hasta 45.000 K Hoy se presenta la tercera edición de la Guía Salarial Adecco Automotive, un completo análisis de las remuneraciones en 2024 en España para un sector clave en la economía de nuestro país, centrándose en las diez posiciones más demandadas en la actualidad, con salarios máximos de hasta 45.000 euros brutos anuales.

Situación actual del sector

La industria del automóvil fue uno de los sectores económicos que se vio más afectado durante estos años posteriores a la pandemia. A las dificultades vividas en 2020, con el cierre temporal de las fábricas, se sumaron también la falta de semiconductores por el incremento de la demanda de productos tecnológicos, la crisis de las materias primas, los elevados precios de la energía, la caída en el consumo y los graves problemas logísticos a nivel mundial.

Todos estos factores provocaron una reducción significativa en el ritmo de producción, ralentizando la recuperación que se esperaba para el sector en el período 2021-2023 y que se prevé estabilizada para este 2024.

España es actualmente el segundo productor de vehículos de Europa, tras Alemania, y ha recuperado el octavo puesto a nivel mundial. Su producción creció más de un 15% durante el último año, situándose en 2.5 millones de vehículos producidos, si bien aún no se recuperan los niveles de 2019.

El sector factura actualmente cerca de 94.000 millones de euros, si se suman las cifras presentadas por fabricantes y proveedores (un 10% del PIB). La industria automovilística en España cuenta con 17 fábricas de automóviles, 15 centros tecnológicos y 10 clústeres de automoción, a lo que hay que sumar más de 1.000 plantas de producción de componentes de automoción pertenecientes a 720 grupos empresariales.

En términos de empleo, la industria del automóvil aporta un 9% del trabajo en España, con más de dos millones de trabajadores entre los segmentos de producción, venta y reparación y otros servicios relacionados (seguros, financieras, alquiler de vehículos, autoescuelas, etc.). Para este 2024, Adecco Automotive estima un crecimiento del 3% de la mano de obra tras un 2023 en el que las compañías redujeron en un 15% su capacidad de contratación.

Tendencias para 2024

A continuación, algunas de las tendencias que ya son clave en el sector de la automoción en España y que tomarán aún más fuerza este año son:

Electrificación de los vehículos: la industria se está moviendo hacia la electrificación, sostenibilidad y descarbonización de los vehículos, lo que está generando aún incertidumbre en el consumidor final, pero que fija un rumbo claro, al menos en Europa. Esto está generando una creciente demanda de profesionales con habilidades técnicas y experiencia en tecnología y automatización aplicada a los vehículos.

Conectividad & carsharing: los vehículos no son sólo un medio de locomoción, sino que recogen, emiten y proporcionan datos para una experiencia de movilidad más eficiente. Adicionalmente, los nuevos usuarios no entienden el beneficio de la propiedad de un vehículo, pero sí valoran el pragmatismo de usar diferentes vehículos para diferentes propósitos.

Gestión de la cadena de suministro: la gestión eficiente de la cadena de suministro es esencial en la industria de la automoción. Los profesionales con experiencia en logística, gestión de inventarios y planificación de la cadena de suministro son cada vez más valorados.

Formación y desarrollo de habilidades: el horizonte impuesto por la regulación europea requiere una rápida evolución de la tecnología, así como una formación y desarrollo continuos de habilidades en la fuerza laboral. Las empresas están invirtiendo en programas de formación para capacitar a su personal en las habilidades técnicas más relevantes.

Demografía y escasez de talento: una pirámide demográfica invertida, añadida al ciclo tecnológico y en una industria muy demandante de recursos, hace que tanto los perfiles universitarios (ingenierías, programación, data); como los perfiles de oficios tradicionales (mecánica, electricidad, mecanizado y mantenimiento, con formación de FP), estén siendo uno de los principales desafíos para convertir en ciertas las tendencias mencionadas. Esta evolución hace necesaria la selección y contratación de perfiles específicos que quedan recogidos en la presente guía.

Los perfiles clave del sector y sus salarios

Adecco Automotive presenta los diez perfiles más demandados del sector y sus tablas salariales para este 2024.

Ingeniero/a de desarrollo software

Este perfil, junto con el Jefe/a de ventas, es el mejor retribuido (1) de todos los analizados para el sector automoción, con un sueldo que puede ir desde los 35.000-40.000 euros brutos anuales en autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia o Aragón, y llegar a alcanzar los 45.000 euros en regiones como Asturias, para su banda más alta.

Es el encargado/a de diseñar y desarrollar software para sistemas embebidos en los vehículos. Trabaja en el desarrollo de sistemas de control, navegación, entretenimiento y seguridad, entre otros. Este/a profesional debe de tener habilidades de programación.

Jefe/a de ventas

La banda salarial de este perfil, uno de los más cotizados en los últimos años en el sector, puede ir desde 33.000 euros al año en autonomías como Aragón, Cataluña o la Comunidad de Madrid (en posiciones con más de una década de experiencia) a 45.000 euros en autonomías como Galicia o Asturias, por lo que también es el mejor retribuido de los diez analizados.

Es responsable de planificar, dirigir y coordinar las actividades comerciales y de venta de las empresas. Esto implica establecer objetivos de venta, para mantener relaciones con los clientes clave, negociar acuerdos comerciales y analizar el mercado para identificar oportunidades.

Mecánico/a

La horquilla salarial de estos/as profesionales puede ir de los 24.000 euros anuales que perciben en la Comunidad de Madrid a los 32.000 euros de regiones como Galicia, Asturias, Murcia y Castilla y León. Su remuneración más alta se percibe en Andalucía con hasta 42.000 euros anuales.

Se trata del profesional especializado en el mantenimiento y la reparación de vehículos. Diagnostica problemas, repara sistemas de motor, transmisión, frenos y suspensión. Para realizar su trabajo de una forma segura utiliza herramientas y equipos especializados.

Ingeniero/a de automatización

Su retribución media en la mayoría de las autonomías puede estar en 40.000 euros brutos anuales para las posiciones de más experiencia, pero en otras regiones como el País Vasco o Andalucía puede alcanzar los 41.000 euros.

Es la persona responsable de diseñar, implementar y mantener sistemas automáticos y robóticos en la línea de producción. Además, colabora estrechamente con otros equipos, como ingeniería de producción y mantenimiento, para garantizar la eficiencia y la calidad en la producción de vehículos.

Asesor/a comercial

Su salario medio para las posiciones de más experiencia en autonomías como Aragón puede estar en torno a 26.000 euros anuales y alcanzar en Andalucía los 41.000 euros.

Este perfil se encarga de asesorar a los clientes en la elección de vehículos y opciones de financiación. Su principal función es ofrecer un servicio especializado y profesional que satisfaga las necesidades de sus clientes. También ha de mantenerse informado sobre las últimas tendencias del mercado para poder ofrecer las mejores soluciones.

Conductor/a de licencia C

El salario de este perfil en nuestro país, con una alta demanda en los últimos años, puede ir desde los 25.000 euros anuales de la Región de Murcia, Castilla y León, Galicia o Asturias hasta los 41.000 euros brutos al año que percibe en su franja más elevada un profesional en la Comunidad de Madrid o Cataluña.

Profesional autorizado que se encarga de transportar mercancías de un lugar a otro utilizando un camión u otro vehículo de gran tamaño. Además de conducir, también debe realizar labores auxiliares de carga y descarga, asegurándose de que la carga esté bien sujeta y protegida durante el transporte. También es responsable de realizar inspecciones diarias del vehículo y reportar cualquier problema o mal funcionamiento.

Especialista mecanizado

La banda salarial para las posiciones más senior parte de los 25.000 euros brutos al año que perciben estos profesionales en regiones como Galicia, Asturias o la Región de Murcia hasta los 41.000 que cobran en autonomías como el País Vasco y Andalucía.

Su labor se concentra en la fabricación de piezas y componentes metálicos para vehículos utilizando maquinaria especializada. Realiza tareas de fresado, torneado, rectificado, etc. Debe de seguir estrictamente los planos y especificaciones técnicas para garantizar la precisión y la calidad de las piezas fabricadas.

Jefe/a de taller

Este perfil tiene una retribución media, con una década de experiencia, que puede ir desde los 29.000 euros anuales brutos en la Comunidad de Madrid hasta los 40.000 euros de Cataluña, Castilla y León, Andalucía o el País Vasco.

Esta figura es responsable de garantizar que todas las actuaciones llevadas a cabo en un taller se realicen de forma eficiente y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la empresa.

Mecatrónico/a

Estos/as profesionales se mueven en una horquilla salarial que parte, en su franja superior, de 28.000 euros anuales brutos en zonas como Castilla y León, Murcia, Galicia o Asturias hasta los 40.000 euros de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía o el País Vasco.

Se trata de un perfil altamente especializado que combina conocimientos de mecánica, electrónica e informática para mantener y reparar equipos y sistemas automatizados en vehículos. Colabora, además, con el diseño e implementación de nuevas tecnologías del sector automoción.

Operario/a recambista

Su retribución puede ir desde 24.000 euros al año en autonomías como Cataluña o la Comunidad de Madrid a 32.000 euros en comunidades autónomas como Andalucía o el País Vasco.

Es la persona responsable de gestionar el inventario de repuestos y accesorios para vehículos. Esto incluye la recepción, almacenamiento y distribución de repuestos, así como el registro de movimientos de inventario en el sistema informático de la empresa.

(1) Recuerdan que la Guía Salarial Adecco analiza las diez posiciones más demandadas del sector con salarios medios por debajo de los 45.000 euros brutos anuales.