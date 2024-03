Recoletos incorpora a sus servicios de Compliance la certificación de la huella de carbono

El Grupo Recoletos & SPASEI amplía sus servicios de Cumplimiento Normativo (Compliance) incorporando la medición de emisiones y la certificación de la huella de carbono, que tan importantes son como estrategias de sostenibilidad En 2024 ha comenzado en la Unión Europea con el período voluntario de medición y certificación de emisiones para las empresas de más de 250 empleados en España. Este es el comienzo de una exigencia que los estados miembros de la Unión Europea se han puesto como norma a cumplir en un, ya cercano 2050, donde el 100% de las emisiones será compensada, haciendo del continente el primero donde la mayor parte de sus Estados abordan ser Cero Neto. Es decir, medirán sus emisiones totales, aplicarán planes de reducción y lo no reducido será compensado mediante la compra de bonos o créditos de carbono europeos.

Hasta ahora, las empresas cotizadas en las diferentes Bolsas internacionales, así como las de gran tamaño e implantación internacional, han comenzado unas estrategias muy diversificadas de medición y compensación del CO₂ y los gases NOX.

Poco a poco todos van a sentir el efecto del compromiso europeo con la reducción de las emisiones, seremos los europeos los primeros que luchemos de frente contra el calentamiento global y el cambio climático.

Para las empresas europeas y españolas, vienen un par de años de adaptación voluntaria al nuevo escenario, el acceder a los conocimientos necesarios, tener la información adecuada y finalmente medir, reducir y compensar emisiones. Hoy, en el período voluntario, hay una magnífica herramienta que genera potentes insights en las marcas, lo que permite una significativa diferenciación de las empresas comprometidas con aquellas que no lo están, y además a un coste bajo. No es fácil encontrar estas características con otras acciones de marketing de marca.

Sobre Recoletos Consultores

Están especializados en la gestión global de riesgos. En directa dependencia de la Alta Dirección o de la Propiedad, el Área de Gerencia de Riesgos está dirigida a salvaguardar el patrimonio empresarial y garantizar la continuidad del negocio, protegiendo los recursos de la entidad y sus directivos frente a posibles daños, perjuicios o pérdidas.