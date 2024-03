Pazzo Interiorismo: locura y diseño by Victor Escudero

En el dinámico mundo del diseño de interiores, cada año trae nuevas tendencias desafiantes. Víctor Escudero, Director Creativo de Pazzo Interiorismo, aborda en este artículo las tendencias de arquitectura de interiores del 2024. Desde materiales sostenibles hasta tecnología vanguardista, comparte cómo el diseño transforma no sólo espacios, sino experiencias Materiales eficientes y sostenibles

El compromiso con la sostenibilidad es un pilar en Pazzo Interiorismo, y Víctor Escudero destaca la importancia de utilizar materiales eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Desde paneles que imitan la madera hasta porcelánicos, suelos vinílicos, corcho y maderas recicladas, cada elección refleja un equilibrio perfecto entre la estética exquisita y el respeto por el entorno.

Diseño biofílico

El concepto de diseño biofílico está en el corazón de los proyectos de Pazzo. La integración de plantas, agua y luz como elementos clave en el diseño no solo embellece los espacios, sino que también crea entornos más saludables y conectados con la naturaleza. En palabras de Víctor, "queremos que cada rincón respire vida".

Espacios multifunción

La versatilidad se convierte en una piedra angular en la filosofía del diseño. La creación de espacios flexibles y versátiles que se adaptan a las necesidades cambiantes de los habitantes permite una optimización inteligente de los metros cuadrados, transformando los hogares en lugares dinámicos y acogedores.

Piezas con carácter

En la búsqueda de una singularidad expresiva, Víctor Escudero resalta la importancia de incorporar piezas con carácter en cada diseño. Desde muebles esculturales hasta la mesa auxiliar más pequeña, cada elemento cuenta una historia única, añadiendo un toque distintivo a cada proyecto.

Los nuevos tonos neutros y el color negro pimienta

El juego con la paleta de colores adquiere nuevas dimensiones con la elección de los beiges terrosos, blancos rotos modernos y topos, armonizando con materiales naturales y creando un ambiente sereno y elegante. Además, el color negro pimienta, proclamado por Behr como el color del año 2024, se convierte en una elección ultra elegante para tejidos, cerámicas o incluso paredes estratégicamente seleccionadas.

Tecnología e innovación en los interiores

En un mundo cada vez más conectado, hay que abrazar la innovación tecnológica. Desde edificaciones inteligentes hasta sistemas de automatización y conectividad, la tecnología se convierte en una aliada para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la experiencia del usuario en cada proyecto.

Curvas y formas orgánicas

La tendencia hacia curvas y formas orgánicas aporta una sensación de comodidad y alegría a los hogares diseñados por Pazzo. Este estilo magnífico refleja un enfoque en la suavidad de las transiciones y la exclusividad de las formas.

En conclusión, el 2024 invita a explorar el diseño de interiores desde nuevas perspectivas, donde la sostenibilidad, la innovación y la expresión personal convergen. Víctor Escudero, de Pazzo Interiorismo, lidera esta revolución, creando espacios que no solo reflejan las últimas tendencias, sino que también resuenan con la esencia y las necesidades de quienes los habitan.

