La tablet para niños de SaveFamily es un dispositivo seguro que impulsa un aprendizaje integral

Las tablets se encuentran entre los dispositivos digitales más preferidos por los niños, debido a la facilidad que ofrecen para jugar, aprender e interactuar de forma sencilla y cómoda.

Por supuesto, esta preferencia también las hace más adictivas y, al mismo tiempo, un medio para que los más pequeños accedan a contenido online no apto para sus edades.

Por ello, en SaveFamily han creado una nueva tablet para niños con doble control parental. Este control avanzado permite a los padres proteger a sus hijos de los peligros y adicciones del mundo digital.

¿Qué funciones incorpora la tablet para niños de SaveFamily? La tablet para niños de SaveFamily integra una gran variedad de juegos educativos para que estos puedan aprender mientras disfrutan de mecánicas emocionantes y divertidas. Estos juegos han sido seleccionados por especialistas en el área infantil y el uso de las tecnologías digitales para fomentar un aprendizaje seguro y completo.

Sumado a ello, cada videojuego y aplicación educativa está inspirado en el modelo Montessori, el cual busca liberar todo el potencial de los niños. Además de esto, el dispositivo incluye un navegador protegido con el doble control parental para que los mismos no puedan acceder a páginas de adultos. Esto significa que cualquier sitio web, anuncio o información no apta para sus edades será bloqueada y/u ocultada por dicho sistema de control.

La tablet para niños de SaveFamily también incluye una funda protectora para garantizar su uso y una app para sincronizarla con el smartwatch 4G de su catálogo.

La importancia de usar un control parental Los sistemas de control parental permiten a los propietarios de un dispositivo electrónico activar medidas de seguridad para restringir el contenido que se consume en el mismo. Asimismo, estos sistemas evitan que los usuarios compartan información confidencial en navegadores, aplicaciones y juegos digitales. Por ejemplo, llenar un formulario con datos privados o responder a preguntas inapropiadas son elementos que pueden ser bloqueados para que los niños no interactúen con posibles ciberdelincuentes.

Además de esto, existen controles parentales que permiten a los padres conocer la ubicación de sus niños en todo momento. Esto es posible gracias a que el sistema conecta con las funciones, herramientas y sensores del dispositivo para determinar que hace el usuario, donde se encuentra y cuáles son sus actividades digitales. La tablet para niños de SaveFamily, por ejemplo, ofrece un doble control parental más la protección adicional de los SaveWatch (relojes para la seguridad infantil).

SaveFamily cuenta con una gran variedad de dispositivos tecnológicos para promover un aprendizaje, salud y seguridad integral en los niños. Entre estos dispositivos se encuentran tablets, relojes inteligentes, bandas deportivas y cámaras de calidad para explotar la creatividad infantil.