Asesoramiento premium en planes de pensiones de la mano de Velaria Inversores

Los planes de pensiones son una herramienta vital para asegurar un retiro tranquilo y cómodo, en los últimos años.

Estos planes ofrecen la posibilidad de acumular fondos durante la vida laboral, que más adelante pueden proporcionar ingresos estables, una vez se alcanza la jubilación.

En este contexto, la planificación y gestión adecuada de los planes de pensiones, destacan como acciones imperativas. Es aquí donde radica la importancia de contar con asesoramiento financiero de empresas especializadas como Velaria Inversiones.

Esta firma se ha distinguido por ofrecer un servicio Premium y personalizado, enfocado a encontrar los productos de inversión que puedan adaptarse a las necesidades específicas de cada persona, ayudándoles a asegurar su estabilidad financiera futura.

¿Cuál es la filosofía principal de Velaria Inversiones en cuanto al asesoramiento en planes de pensiones?

En Velaria Inversores partimos de la base de que en el asesoramiento debe haber variedad en los productos de inversión, porque en otro caso, no puede haber asesoramiento, sino colocación de producto propio. Esto es algo que ocurre en todo el mercado de planes de pensiones en España, cada banco o aseguradora vende lo suyo y no se preocupa por nada más. Por esta razón, desde Velaria llevamos a cabo otra metodología con la que el cliente puede acceder a varios planes de pensiones al mismo tiempo y desde la misma cuenta. Esto es algo que alinea los intereses de los clientes con los nuestros, ya que al tener tanta variedad podemos seleccionar los que creemos que le aportarán mejores resultados, esta es una parte básica y fundamental en el asesoramiento patrimonial.

¿Cuántas entidades financieras tienen acceso a través de Velaria Inversiones y cómo seleccionan los mejores planes de pensiones para sus clientes?

En Velaria Inversores cualquier ahorrador en planes de pensiones en España tiene acceso a 25 entidades financieras y 198 planes de pensiones desde una misma cuenta, sin necesidad de tener que abrir cuentas en diferentes bancos y aseguradoras.

Seleccionamos los planes en función de varias variables con las que llegamos a los que creemos que serán los planes de pensiones más rentables a medio plazo.

Inicialmente, dividimos los planes de pensiones por tipología de inversión -no es igual invertir en Europa que en Estados Unidos- por lo que comparamos planes que inviertan en la misma zona geográfica. A partir de aquí hacemos un ranking teniendo en cuenta diferentes variables como: resultados a cinco y diez años, volatilidad, tipos de cartera de inversión etc. a partir de aquí realizando una selección de los que reúnen las mejores características y, por tanto, creemos que aportarán mejores resultados a medio plazo.

¿Cómo determinan el perfil inversor de un cliente y cómo lo utilizan para construir una estrategia de inversión a medida?

En un inicio debemos saber en qué momento el cliente tiene estimado hacer la recuperación del plan de pensiones -algunos clientes lo recuperan en la jubilación, y otros lo dejan para sus hijos-. Determinamos la rentabilidad media que el cliente quiere conseguir a cinco años vista, y del mismo modo, la volatilidad que está dispuesto a asumir.

En función de estas dos variables, distribuimos su patrimonio en diferentes planes de pensiones que están en la parte más alta del ranking y que, por tanto, tienen mayor estimación de rentabilidad a medio plazo. Esta distribución se crea para diversificar y dar un plus de rentabilidad a la cartera, ya que dentro de la misma tenemos los planes de pensiones más rentables de cada zona geográfica.

¿Cuáles son las principales ventajas de tener una cartera de planes de pensiones unificada en una sola cuenta a través de Velaria Inversiones?

Aquí la ventaja es muy clara, un cliente puede tener una cartera con seis planes de pensiones, de diferentes bancos y aseguradoras sin necesidad de tener una cuenta en cada uno. Y lo más importante, con un asesor que te indica cuál escoger en cada momento, justo lo contrario a lo que ocurriría si ese cliente estuviera en un banco, en ese caso su “asesor” solo le colocaría los planes de su banco, por lo tanto, perdería un sinfín de oportunidades de inversión al quedar rezagado en una entidad que limita su marco de actuación a sus productos.

¿Cómo llevan a cabo un seguimiento personalizado y continuo de las carteras de planes de pensiones para lograr los resultados deseados?

Estamos al tanto y pendientes de los mercados financieros en el día a día, por lo que siempre que existe un acontecimiento importante, realizamos movimientos con todos nuestros clientes. Del mismo modo, si existe algún cambio a nivel personal de alguno de nuestros clientes -Jubilación antes de los 65 o cambio de perfil- ajustamos las carteras en el instante. Lo importante es que la cartera esté siempre adaptado al cliente y a la situación económica.

¿Qué estrategias utilizan para diversificar las carteras de planes de pensiones y maximizar la rentabilidad de los ahorros de los clientes?

Para diversificar las carteras tenemos en cuenta la situación económica y el tipo de activo, damos un peso específico a EEUU, otro a Europa, y otro más moderado a países emergentes. Del mismo modo en función del perfil del cliente tenemos diferente exposición a renta fija y renta variable.

Para maximizar la rentabilidad asesoramos de manera activa de forma que siempre estamos analizando y seleccionando diferentes posibilidades dentro de la cartera. Por ejemplo, si un plan sube un 20 % y otro solo lo hace un 5 % cuando veamos el momento, tomaremos los beneficios del primero y lo trasladaremos al segundo siempre que creamos que este puede recuperar y cerrar ese hueco del 15 % frente al primero.

¿Cómo trabajan para evitar que el patrimonio de los clientes se desvalorice, y qué medidas toman para proteger sus ahorros en planes de pensiones?

Planes de pensiones con un trackrecord de más de quince años, patrimonio bien diversificado en diferentes zonas geográficas, y asesoramiento activo para estar al tanto de cualquier cambio.

¿Cómo se adaptan a los cambios en el entorno económico para proteger y rentabilizar los ahorros de los clientes?

En este caso somos muy rápidos, estamos al tanto de las noticias económicas tanto en Estados Unidos como en Europa, así como las reuniones de los bancos centrales. Siempre que lo creamos conveniente, llamamos al cliente y le informamos de los cambios que debemos hacer en línea con la situación económica, y su situación personal.

¿Qué distingue a Velaria Inversiones de otras empresas de asesoramiento financiero en el mercado?

En Velaria Inversores trabajamos de la mano con el cliente de forma transparente y con un servicio a su medida. Nos adaptamos a su situación económica y personal de cada cliente. En línea con todo esto, somos la única entidad en España que permite a los clientes acceder a varias oportunidades de inversión en planes de pensiones y ayuda a construir una cartera óptima reuniendo en una cuenta los planes más rentables del mercado.

¿En Velaria Inversores asesoráis sobre más productos financieros?

Sí, trabajamos con fondos de inversión, acciones, renta fija, fondos de capital privado, y planes de pensiones. Tenemos un abanico de productos muy amplios que nos permite adaptarnos a las necesidades y objetivos de cada uno de nuestros clientes. Realizamos una planificación patrimonial global para cada cliente.

Si un ahorrador quiere abrir cuenta con la empresa ¿Cómo debe hacerlo?

El proceso es muy sencillo, en primer lugar tenemos una conversación con el cliente para determinar cuál son sus objetivos, situación económica, familiar etc. de esa forma entendemos su situación, y podemos decidir qué tipo de productos y distribución de su patrimonio es la óptima.

A partir de ahí comenzamos con la apertura de cuenta, nosotros nos encargamos de toda la documentación y de poner en marcha todo el proceso. Una vez está firmada la documentación del cliente, procedemos a la activación de su cuenta y ya estaría listo para traspasar y comenzar a construir su cartera de inversión. En referencia a los planes de pensiones, el traspaso de una entidad a otra demora entre 10-12 días hábiles sin importar el tipo de plan ni de entidad.

En el mercado financiero español, Velaria Inversiones se distingue por mantener un enfoque innovador, centrado principalmente en velar por los intereses de sus clientes y ofrecer un óptimo asesoramiento en materia de planes de pensiones. La combinación de una estrategia de inversión minuciosamente diseñada y el seguimiento continuo de las carteras de la mano de los profesionales expertos, ayuda a garantizar la tranquilidad y confianza de los clientes, aspectos claves para afrontar su futuro retiro con seguridad.