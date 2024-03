El papel de Artec Capital Energy en el camino hacia un futuro sostenible; desafíos y oportunidades

2023 quedó registrado en la historia como uno de los años en los que las energías renovables tuvieron más éxito en el mundo, significando un gran aporte a la conservación del planeta.

Según el informe Renovables 2023 de la Agencia Internacional de Energía (AIE), las adiciones globales anuales de capacidad renovable aumentaron casi un 50 %.

Aunque el progreso en esta área es indiscutible, al sector aún le quedan muchos desafíos por enfrentar y problemas por resolver. En este contexto, Artec Capital Energy resalta por ofrecer soluciones de energía solar eficientes, capaces de impulsar el crecimiento sostenible.

Los desafíos que enfrenta la energía solar hoy en día Cada vez existe más consciencia acerca de la necesidad de implementar soluciones alternativas a las fuentes de energía tradicional que están destruyendo el mundo a pasos agigantados. Desde organizaciones internacionales y gobiernos hasta pymes y familias, son muchos los que están aportando su grano de arena sumándose al consumo de energías renovables. Sin embargo, no ha sido fácil, ya que existen grandes desafíos en el camino.

El primero y más importante de ellos es la competencia de las energías naturales con los combustibles fósiles. La dificultad de erradicar estos últimos del mercado reside en sus bajos precios, además de tener una gran influencia a nivel político y económico en muchas naciones.

Por otro lado, los marcos regulatorios de muchos países que no se han adaptado a los nuevos intereses energéticos se interponen para la puesta en marcha de la energía solar. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con el almacenamiento. Al depender directa y exclusivamente de la luz solar, este tipo de energía necesita ser almacenada para su uso en horas de oscuridad. Esto no solo supone una fuerte inversión en baterías de almacenamiento, sino que también requiere una tecnología especial que permita una administración eficiente de la energía en dichas baterías.

Soluciones de energía solar con Artec Capital Energy En este escenario, Artec Capital Energy trabaja incansablemente por encontrar nuevas oportunidades que permitan dar una solución ideal a cada reto que tiene actualmente la energía solar. La compañía presenta opciones de autoconsumo empresarial y residencial que se distinguen por su alta eficiencia y costes asequibles, buscando ayudar a la reducción de los precios elevados de estas soluciones energéticas. Esto viene respaldado por un equipo de profesionales en el área de finanzas, consultoría, construcción e ingeniería, que traza planes de desarrollo energético adaptados a las necesidades del sector y a los constantes cambios que se presentan. El propósito es superar las barreras y limitaciones para ofrecer servicios de energía que impacten de manera positiva el medioambiente.

Como empresa destacada, Artec Capital Energy asegura con firmeza que la energía solar es el futuro del sector y que, pese a las dificultades actuales, tiene un crecimiento sostenible y un futuro prometedor en la lucha contra el cambio climático.