Ganar la batalla a la ansiedad ya no es un lujo de la mano de TusNua Psicología Online

En un mundo tan convulsionado y agitado como el actual, parece que el estrés y la ansiedad son reacciones diarias a las que se debe estar acostumbrado.

Sin embargo, ni la ansiedad ni el estrés son estados naturales, por lo que es necesario revisar su incidencia en el cuerpo y en la mente, de tal manera que las personas puedan vivir con bienestar, desarrollando todas las actividades que desean y necesitan. En esta ocasión, TusNua un portal de psicología online accesible desde la comodidad del propio hogar, explica algunas consecuencias del estrés y la ansiedad, señalando la importancia de poner límites diarios que permitan el pleno desarrollo y minimicen sensaciones negativas que afecten la salud emocional.

Episodios de ansiedad y estados de estrés Aunque se suelen confundir, el estrés y la ansiedad son dos cosas diferentes que pueden llegar a afectar gravemente la salud de una persona. La ansiedad es una emoción que desata una sensación de miedo incontrolable, temor e inquietud, produciendo unas manifestaciones físicas que varían dependiendo la persona, pero en general puede manifestarse en síntomas como sudoración, tensión muscular y elevación en las palpitaciones. El estrés, por su parte, es un estado de preocupación permanente desatado por alguna situación que pone la mente al límite de su tolerancia, lo que desencadena una serie de síntomas, entre ellos episodios complejos de ansiedad. Tanto el estrés como la ansiedad pueden presentarse en diferentes momentos de la vida, ya que responden a amenazas y estímulos externos que la mente lee como alertas de peligro de las cuales debe protegerse.

La situación se complica cuando los episodios de ansiedad y los estados de estrés sobrepasan las capacidades de gestión emocional de las personas, gracias a lo cual se experimentan síntomas por mucho más tiempo y se aumenta el factor de riesgo de padecer algún trastorno mental como depresión, ansiedad incontrolable, bipolaridad, etc. El estrés en exceso puede ocasionar pérdida total o parcial de la concentración, impidiendo la realización de tareas diarias de forma satisfactoria; además también puede causar pérdida de sueño, dolor de cabeza, malestar gástrico y alteraciones en el apetito.

Tratamiento online Para no caer en estos estados es importante salvaguardar la salud mental, poniendo límites diarios sobre actividades, hechos y personas, estableciendo prioridades que tengan en cuenta el bienestar emocional propio. Trazar esos límites no es tarea fácil, sobre todo cuando existen situaciones por resolver que requieren apoyo psicológico para su detección y tratamiento. Por tal motivo, TusNua se ha preocupado por conectar a pacientes y especialistas por medio de un portal web especializado y con precios muy asequibles, en el que las personas pueden acceder a consultas psicológicas desde la comodidad de su hogar, en un entorno conveniente y seguro. Solo es necesario programar una cita de terapia con los profesionales adscritos a TusNua con una sesión inicial de asesoramiento gratuito con el que es posible crear una ruta de trabajo que ofrezca las herramientas necesarias para controlar la ansiedad.