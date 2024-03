Vertiv lanza una herramienta online gratuita para agilizar la planificación y el diseño de centros de datos

Vertiv™ Modular Designer Lite es una aplicación web que permite configurar centros de datos modulares prefabricados Vertiv™ SmartMod™ y Vertiv™ SmartMod™ Max Vertiv, proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, presenta hoy una nueva herramienta diseñada para transformar y simplificar la configuración de centros de datos prefabricados modulares (prefabricated modular, PFM). Disponible actualmente en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Vertiv™ Modular Designer Lite es una aplicación web de uso muy sencillo orientada a agilizar el proceso de diseño de soluciones Vertiv™ SmartMod™ y Vertiv™ SmartMod™ Max para adaptarse a las necesidades específicas del cliente.

Vertiv Modular Designer Lite ofrece una amplia gama de funciones para mejorar la experiencia del usuario. La herramienta permite afrontar los retos de las fases de planificación anticipada y propone soluciones en base a los inputs del cliente que pueden resultar muy útiles para diversos usuarios técnicos y no técnicos. El usuario podrá diseñar rápidamente centros de datos todo-en-uno de hasta 200kW sin necesidad de tener conocimientos técnicos. La herramienta no requiere claves de acceso ni descargas de software, permitiendo al usuario seleccionar opciones de entre una amplia gama de configuraciones para llegar a diseñar sus centros de datos modulares en cuestión de minutos.

"La nueva herramienta Vertiv Modular Designer Lite permite a los usuarios diseñar sus propios centros de datos sin ningún esfuerzo y adaptados precisamente a sus necesidades", explicó Viktor Petik, Vicepresidente del negocio de Soluciones Modulares Integradas de Vertiv. "Con su interfaz intuitiva y múltiples funciones, esta herramienta representa un avance significativo para la planificación anticipada y diseño de centros de datos modulares".

Los centros de datos configurados con la herramienta están adaptados para cumplir las necesidades específicas y encajar con la localización geográfica de cada usuario. Al incorporar inputs como ubicación, datos meteorológicos para calibrar con precisión los equipos de refrigeración, requisitos de carga informática, especificaciones de racks, consideraciones de batería de backup y preferencias de topología eléctrica, la herramienta permite una personalización óptima y planificación de redundancia.

Gracias al soporte para visualizaciones 2D y 3D, los usuarios podrán guardar sus configuraciones como referencia futura, además de realizar modificaciones rápidas, acceder a documentación técnica esencial y comunicarse directamente con los expertos de Vertiv a lo largo del proceso. Los expertos de Vertiv podrán ayudar a mejorar el diseño inicial mediante una versión interna y más sofisticada de Vertiv™ Modular Designer que desbloquea funciones adicionales para optimizar la solución en base a condiciones de la ubicación, rendimiento esperado o niveles de seguridad deseados.

"Se ha utilizado personalmente esta herramienta online durante las conversaciones mantenidas con la empresa, para explorar opciones y presentar diversas alternativas de diseño", manifestó Siniša Stojanoski, Unidad de Negocio DCCS, especialista X86, SEE de Dell Technologies. "Su interfaz intuitiva y sus robustas características proporcionan una solución muy ágil para el diseño de centros de datos modulares, que permite a los clientes visualizar sus configuraciones de un manera efectiva para poder tomar decisiones informadas, reduciendo plazos y costes".

Para obtener más información y acceder a la aplicación Vertiv™ Modular Designer Lite, visitar Vertiv.com.