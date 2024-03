Nuevo Opel Astra Sports Tourer Electric, puede recorrer hasta 413 kilómetros (WLTP1) entre paradas de carga

Mientras que algunos estarán planeando su viaje de esquí en las próximas semanas, otros ya estarán haciendo los preparativos para dirigirse a climas más cálidos. Pero sea cual sea el destino, el nuevo Opel Astra Sports Tourer Electric es un buen compañero de viaje para toda la familia.



El Astra Sports Tourer Electric, uno de los primeros familiares compactos totalmente eléctricos, ofrece prácticos accesorios de carga. También hay muchos otros accesorios originales de Opel hechos a medida con los que el familiar eléctrico de batería (al igual que muchos otros modelos con el Blitz) se puede actualizar y, por lo tanto, volverse aún más individual y flexible. La oferta abarca desde prácticos sistemas de transporte hasta soluciones de confort flexibles y equipos de seguridad para nieve y hielo.

Soluciones FlexConnect, compartimentos de carga y sistemas portaequipajes

El nuevo Astra Sports Tourer Electric es un coche familiar cómodo y práctico con mucho espacio para el equipaje que ofrece hasta 1.553 litros de volumen de carga con los asientos traseros abatidos. Esto significa que no solo numerosas maletas, sino también su querido amigo de cuatro patas pueden viajar de forma cómoda y segura en una voluminosa caja de transporte. Y con los pasajeros en la segunda fila, todavía se pueden guardar hasta 516 litros en el maletero. Incluso hay espacio para los esquís en el interior del Astra Sports Tourer Electric gracias a la opción de paso inteligente en el reposabrazos central trasero. La bandeja del compartimento de carga también es extremadamente práctica. Las botas de esquí o de montaña sucias, el equipo deportivo mojado y mucho más se pueden guardar mientras se mantiene limpio el maletero. Con su revestimiento antideslizante y su borde resistente, no solo protege contra la suciedad y la humedad, sino que también mantiene el maletero ordenado.



Las diversas soluciones FlexConnect también contribuyen a un viaje relajante y cómodo, asegurando el orden en el habitáculo y haciendo que el viaje sea más entretenido al mismo tiempo. Los soportes para tabletas o la mesa plegable garantizan que los pasajeros de la segunda fila puedan relajarse y ver películas o jugar. Las chaquetas y tops se pueden colgar en ganchos y perchas. Los implementos FlexConnect se pueden acoplar de forma flexible al adaptador, que se monta en los reposacabezas de los asientos delanteros y se vuelve a quitar en un solo paso.

En caso de que se requiera espacio adicional para el viaje de vacaciones, Opel ofrece una selección de sistemas flexibles de transporte y portaequipajes para el nuevo Astra Sports Tourer Electric para acomodar equipos deportivos, etc. por separado. Entre ellos se encuentran los cofres de techo de Opel de diseño aerodinámico, así como los portaesquís y tablas de snowboard Thule para hasta seis pares de esquís, o varios portabicicletas traseros que pueden transportar hasta tres bicicletas. Y si el viaje por el puerto de montaña está cubierto de nieve, Opel tiene cadenas de nieve adecuadas para los neumáticos estándar de 18 pulgadas del Astra Sports Tourer Electric.

Accesorios de carga para unas vacaciones sin emisiones locales

El nuevo Opel Astra Sports Tourer Electric no solo ofrece muchas soluciones prácticas para el equipaje, sino que también es adecuado para recorrer distancias más largas. Su motor eléctrico entrega 115 kW/156 CV y un potente par máximo de 270 Newton metros, que está totalmente disponible desde el primer toque del pedal del acelerador. Gracias a la batería de iones de litio de 54 kWh, que se instala en los bajos para ahorrar espacio, el familiar compacto puede recorrer hasta 413 kilómetros de acuerdo con WLTP1 entre paradas de carga. E incluso cuando la batería necesita recargarse, solo es necesaria una breve parada. El vehículo eléctrico se puede cargar al 80 por ciento de la capacidad de la batería en unos 30 minutos en una estación de carga rápida de corriente continua de 100 kW. El Astra Sports Tourer totalmente eléctrico está equipado de serie con un cargador trifásico de a bordo de 11 kW para una carga rápida Inteligente y escalable, el eProWallbox, por ejemplo, optimiza la carga del vehículo con una potencia de carga de hasta 22 kW. El proceso de carga se puede controlar y monitorear fácilmente utilizando una variedad de funciones con un teléfono inteligente.



Los conductores de Opel también están perfectamente preparados para todas las eventualidades mientras están en movimiento gracias a los prácticos accesorios de carga disponibles. La oferta incluye el cable de carga Modo 3, así como el Cargador Universal con cuatro adaptadores en el set: el enchufe CEE-16 (trifásico) para tomas industriales (corriente trifásica), el enchufe CEE-32 (monofásico) y el enchufe tipo EF para tomas domésticas y enchufe Tipo 2 para carga pública, y la bolsa de almacenamiento a juego. Este "todoterreno" en lo que respecta a las soluciones de carga se puede conectar a casi todos los enchufes domésticos e industriales específicos de cada país, así como a las estaciones de carga públicas, y es ideal para viajes transfronterizos.

Además, también están disponibles muchos otros elementos prácticos, desde inserciones en los portavasos hasta láminas protectoras y guardabarros, que se pueden solicitar como accesorios en tu concesionario Opel más cercano. Esto significa que cada viaje en el Astra Sports Tourer Electric se convierte en una parte relajada y agradable de las vacaciones desde el principio, sin importar el destino.

La frase del escritor “Todo en la vida está en otro lugar, y llegas allí en coche”- E. B. White